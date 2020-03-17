Отправка нефти в Беларусь из второго танкера в порту Клайпеды начнется 18 марта

Источник материала: Ежедневник

Отправка нефти в Беларусь из второго танкера, прибывшего в порт Клайпеды 17 марта, намечена на 18 марта по железной дороге.

Второй танкер с сырьем объемом 80 тыс. т для ОАО «Нафтан» прибыл в литовский порт 17 марта. Слив углеводородов начнется в этот же день, а отправка по железной дороге в Беларусь намечена на 18 марта, уточнил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, пишет БЕЛТА .

Доставка нефти на завод железнодорожным транспортом займет несколько дней. В марте Беларусь ожидает из Клайпеды еще два танкера с нефтью.

Напомним, в марте в республику поступит около 250 тыс. т нефти азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR. Часть сырья уже перерабатывается на Мозырском НПЗ после доставки по трубопроводу из порта Одессы.

Суммарный объем поставок нефти в Беларусь из разных источников в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале текущего года белорусские НПЗ были загружены на 50 % и переработали около 1,8 млн т нефти.