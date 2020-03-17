﻿ Почему в Слуцке родителей не пускают в школы? Вопрос читателя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему в Слуцке родителей не пускают в школы? Вопрос читателя

17.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город


В SlutskGorod обратился читатель с вопросом, почему родителей не пускают в школу. Ситуацию прокомментировали в управления по образованию Слуцкого райисполкома.

Отец первоклассника написал, что сегодня не смог передать забытый его сыном рюкзак. Он утверждает, что в учреждение его не пропустили педагоги.

"Запретили доступ родителей в школу. Сегодня столкнулся с ситуацией: привёл детей в школу, ребёнок забыл рюкзак и пошёл в гардероб. Утром выстроили стенку из учителей, и меня не пропустили. Я попросил разъяснить, мне сказали про грипп и инфекции", — написал случчанин. 

Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, ответил, что такие меры принимают ежегодно в сезон вирусной инфекции во всех учреждениях образования Слуцкого района.

— Мы усилили санитарно-профилактически режим не для того, чтобы не пускать родителей, а чтобы уберечь детей от разного рода вирусов. Такие меры распространяются на все школы, детские сады, а также учреждения дополнительного образования. Сейчас взрослых и посторонних в учреждения не пускаем, отменяем выезды детей на экскурсии и соревнования. В соответствии с требованиями Министерства образования, такие меры принимаем пока до 6 апреля.

Андрей Васильевич добавил, что в этом году профилактические мероприятия решили проводить более тщательно. К примеру, в учреждениях увеличили кратность уборок, при том в моющие средства для обработки помещений добавляют антисептические препараты. Но, чтобы не волновать родителей, уточнил - пока ни о каком карантине речи нет. 

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В SlutskGorod обратился читатель с вопросом, почему родителей не пускают в школу. На этот вопрос ответил Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приняли товар у курьера, не глядя, и после нашли брак? Что делать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика