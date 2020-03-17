Почему в Слуцке родителей не пускают в школы? Вопрос читателя

Источник материала: Слуцк Город





В SlutskGorod обратился читатель с вопросом, почему родителей не пускают в школу. Ситуацию прокомментировали в управления по образованию Слуцкого райисполкома.

Отец первоклассника написал, что сегодня не смог передать забытый его сыном рюкзак. Он утверждает, что в учреждение его не пропустили педагоги.

"Запретили доступ родителей в школу. Сегодня столкнулся с ситуацией: привёл детей в школу, ребёнок забыл рюкзак и пошёл в гардероб. Утром выстроили стенку из учителей, и меня не пропустили. Я попросил разъяснить, мне сказали про грипп и инфекции", — написал случчанин.

Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, ответил, что такие меры принимают ежегодно в сезон вирусной инфекции во всех учреждениях образования Слуцкого района.

— Мы усилили санитарно-профилактически режим не для того, чтобы не пускать родителей, а чтобы уберечь детей от разного рода вирусов. Такие меры распространяются на все школы, детские сады, а также учреждения дополнительного образования. Сейчас взрослых и посторонних в учреждения не пускаем, отменяем выезды детей на экскурсии и соревнования. В соответствии с требованиями Министерства образования, такие меры принимаем пока до 6 апреля.

Андрей Васильевич добавил, что в этом году профилактические мероприятия решили проводить более тщательно. К примеру, в учреждениях увеличили кратность уборок, при том в моющие средства для обработки помещений добавляют антисептические препараты. Но, чтобы не волновать родителей, уточнил - пока ни о каком карантине речи нет.





Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by