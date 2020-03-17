В пресс-службе команды не подтвердили эту информацию. Связаться с самим Краснобаевым для получения комментария пока не удалось.





by.tribuna.com . Краснобаев присутствовал на последнем матче брестского "Динамо" против "Ислочи" (0:0, по пенальти 5:3) и заходил в раздевалку команды, — отмечает



