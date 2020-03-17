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Максим Краснобаев покинул пост генерального менеджера брестского "Динамо"
Источник материала: Партизан
Генеральный менеджер брестского "Динамо" Максим Краснобаев покинул клуб. Причины расставания пока неизвестны.
В пресс-службе команды не подтвердили эту информацию. Связаться с самим Краснобаевым для получения комментария пока не удалось.
Краснобаев присутствовал на последнем матче брестского "Динамо" против "Ислочи" (0:0, по пенальти 5:3) и заходил в раздевалку команды, — отмечает
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Генеральный менеджер брестского "Динамо" Максим Краснобаев покинул клуб. Причины расставания пока неизвестны.
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