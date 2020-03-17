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Приняли товар у курьера, не глядя, и после нашли брак? Что делать
Источник материала: СТВ
О правах потребителей говорили в программе
Сейчас очень популярно заказывать товары через Интернет, работает доставка. Но в жизни какую мы ситуацию видим: курьер, у которого десятки покупателей, которые в разных концах города, и всем нужно вовремя доставить этот товар. Он забегает в квартиру, быстро подсовывает нам какие-то документы, мы подписываем, он уезжает и выясняется, что у нас брак. Что делать в таком случае? Когда ты расписался, что принял товар, а потом обнаружил брак?
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
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О правах потребителей говорили в программе «Большой город». Сейчас очень популярно заказывать товары через Интернет, работает доставка. Но в жизни какую мы...
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