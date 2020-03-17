|
Парк в Осиповичах продолжают облагораживать
17.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В городском парке начались работы по благоустройству водоёма возле ресторана «Пралеска». Сегодня с помощью техники райотдела по чрезвычайным ситуациям – пожарно-насосной станции – откачивают воду из искусственного пруда. После опустошения «чаши» приступят к очистке её дна и стенок. Далее – оборудование нового, более эффектного фонтана.
Фото Инны ЗАСКЕВИЧ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городском парке начались работы по благоустройству водоёма возле ресторана «Пралеска». Сегодня с помощью техники райотдела по чрезвычайным ситуациям –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)