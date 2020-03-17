Кореличских первоклашек научили бороться с вирусными заболеваниями

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В рамках совместного с управлением образования Кореличского райисполкома профилактического проекта для первоклашек ГУО «СШ №1 г.п. Кореличи» «Я здоровым быть хочу» проведен урок здоровья «Профилактика и гигиена. Митя и микробус» при участии фельдшера-валеолога, председателя Кореличской РОБОКК Светланы Санцевич.

Ребята получили информацию о мерах и методиках профилактики ОРИ и вирусных заболеваний. Научились правильно мыть руки, использовать маски, узнали о правильных продуктах питания, рекомендуемых в период подъема данных заболеваний, и многих других принципах ЗОЖ для того, чтобы не заболеть.

Играя, рисуя, рассуждая и отвечая на вопросы викторин, детям было весело и они вели себя непринужденно. Ребята получили памятки по профилактике ОРИ, а нарисованный вместе рисунок «Митя и микробус» размещен на коридоре для ознакомления с мерами профилактики ребятам, не принимавшим участие в уроке здоровья.

Светлана САНЦЕВИЧ,

фельдшер- валеолог, председатель Кореличской РОБОКК