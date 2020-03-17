|
Второй пик пришел: мощная магнитная буря марта вновь на Земле. Как справиться с ее последствиями?
17.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первый пик магнитной бури пришел на начало марта. Особенно это отразилось на
Второй пик магнитной бури начался с 13 марта. Завершится он 19 числа сего месяца. В это время важно обратить внимание на сердечно-сосудистую систему. Она наиболее подвержена влиянием магнитной бури.
Третий пик начнется в двадцатых числах марта. Поток магнитной бури отразится в основном только на метеозависимых людях. В это время особое внимание стоит уделить гипертоникам.
Финальная стадия этой затяжной магнитной бури придется на 28 марта.
Как справиться с последствиями магнитной бури?
В дни активности, в первую очередь, стоит уделить внимание питанию. Не надо наседать на сладкую и жирную пищу. Включите в рацион больше фруктов и овощей, а также пейте больше воды. Избегайте физических нагрузок, а также эмоциональных потрясений. Если у вас повышенная метеочувствительность, то заранее позаботьтесь о необходимых лекарствах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый пик магнитной бури пришел на начало марта. Особенно это отразилось на метеочувствительных людях. К слову, весь цикл разделен на несколько периодов. Второй...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)