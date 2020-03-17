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Посади дерево! Неделя леса пройдет в Республике

17.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В целях сохранения и приумножения лесов, привлечения внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роли лесов под эгидой Министерства лесного хозяйства с 28 марта по 4 апреля 2020 года проводится добровольная акция "Неделя леса-2020", посвященная Году малой родины, а также 75-летию Победы.

Во время акции каждый желающий сможет внести свой вклад в озеленение страны, почувствовать на себе нелегкий труд лесовода, посадив дерево, остаться причастным к наследию, оставленному для потомков. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании участвовать в акции. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров посадочным материалом и необходимым инвентарем.
Сегодня Беларусь входит в десятку самых лесных стран Европы. Уровень лесистости страны с 1945 года достиг максимального значения и составляет 39,8%. Ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тыс. га леса, при этом акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы). Это позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам.
В связи с проведением акции будут проведены конкурсы: на лучший слоган акции "Неделя леса-2020", конкурс среди школьных лесничеств.
По всем интересующим вопросам можно проконсультироваться в ГЛХУ "Ивьевский лесхоз" по тел. 2 23 24, 2 18 27.

 
 
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В целях сохранения и приумножения лесов, привлечения внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления...
 
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