ГАИ открыла сезон мотопатрулирования

Источник материала: Новости Дзержинска

ГАИ Минской области открыла сезон мотопатрулирования.

По информации УГАИ МВД, экипажи подразделения ДПС "Стрела" будут отрабатывать наиболее опасные участки дорог столицы и Минской области. Запланированы рейдовые мероприятия в виде контроля за дорожным движением. Также будут привлечены и мотопатрули.

Кроме того, особое внимание уделят профилактике нарушений ПДД пешеходами, выявлению водителей, не имеющих права управления транспортом, пренебрегающих требованиями скоростных режимов, правилами маневрирования, перевозки пассажиров, в состоянии опьянения.