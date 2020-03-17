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ГАИ открыла сезон мотопатрулирования

17.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

ГАИ Минской области открыла сезон мотопатрулирования.

По информации УГАИ МВД, экипажи подразделения ДПС "Стрела" будут отрабатывать наиболее опасные участки дорог столицы и Минской области. Запланированы рейдовые мероприятия в виде контроля за дорожным движением. Также будут привлечены и мотопатрули.

Кроме того, особое внимание уделят профилактике нарушений ПДД пешеходами, выявлению водителей, не имеющих права управления транспортом, пренебрегающих требованиями скоростных режимов, правилами маневрирования, перевозки пассажиров, в состоянии опьянения.

 
 
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ГАИ Минской области открыла сезон мотопатрулирования.
 
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