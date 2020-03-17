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Фёдор Повный: «Говорит: «Я хочу Вас поблагодарить за крипту. Потому что здесь у моего сына произошло переформатирование сознания»

17.03.2020 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Крипту храма-памятника Всех Святых показали в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В это место спускаешься, как-то по-другому себя чувствуешь.

Фёдор Повный о крипте храма Всех Святых: «Когда я здесь служу литургию 9 мая, то солнце попадает всё время на престол и, как будто, останавливается»

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Недавно у меня был такой случай – ко мне на Крещение подошёл отец в храме наверху и говорит: «Я хочу Вас поблагодарить за это место – за крипту». Потому что, говорит, здесь у моего сына произошло переформатирование сознания.

Фёдор Повный: «Говорит: «Я хочу Вас поблагодарить за крипту. Потому что здесь у моего сына произошло переформатирование сознания»

Вадим Щеглов:
Каким образом?

Фёдор Повный:
Он был у меня, говорит, очень проблемный. Когда я пришёл с ним сюда, экскурсовод рассказала нам, что здесь есть. А потом – это не просто земля. А за этой страницей, за это маленькой нишей – целая история.

Люди в материале: Федор Повный

 
Теги: Минск
 
 
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Крипту храма-памятника Всех Святых показали в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В это место спускаешься, как-то по-другому себя чувствуешь.
 
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