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Фёдор Повный: «Говорит: «Я хочу Вас поблагодарить за крипту. Потому что здесь у моего сына произошло переформатирование сознания»
Источник материала: СТВ
Крипту храма-памятника Всех Святых показали в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Вадим Щеглов:
Фёдор Повный:
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Фёдор Повный: «Говорит: «Я хочу Вас поблагодарить за крипту. Потому что здесь у моего сына произошло переформатирование сознания»
Крипту храма-памятника Всех Святых показали в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В это место спускаешься, как-то по-другому себя чувствуешь.
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