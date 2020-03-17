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Оплатить проезд смартфоном теперь можно в транспорте Могилева. Как это работает

17.03.2020 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Система оплаты проезда с помощью смартфона заработала в автобусах и троллейбусах Могилева, сообщает «Белинвестбанк». Для этого нужно скачать приложение Оплати, зарегистрироваться, указав паспортные данные, и при проезде просканировать с помощью смартфона QR-код, размещенные в транспорте. Так происходит покупка смарт-билета.


Фото: belinvestbank.by

Мобильный платежный сервис Оплати — система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса — отсутствие привязки к банковской платежной карточке.

Система оплаты проезда по QR-коду заработала в Могилеве сегодня, 17 марта. До конца месяца изображения QR-кодов появятся во всех троллейбусах Могилева, рассказали TUT.BY в троллейбусном парке. Процесс размещения QR-кодов в автобусах может занять чуть больше времени.

Пока QR-коды есть в 9 троллейбусах — на маршрутах № 2 и № 4. По наблюдению работников троллейбусного парка, горожане хотят воспользоваться системой, но многих останавливает необходимость вводить паспортные данные, а это либо неудобно на ходу, либо нет с собой паспорта.

Что касается автобусов, то на сегодняшний день QR-коды разместили в 5 машинах — на маршрутах №№ 1, 4, 8, 18, рассказали в автобусном парке № 1.

Проверка билета осуществляется быстро. Пассажир через приложение Оплати сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, под ним появится соответствующая надпись.

Такая технология оплаты проезда с февраля работает в автобусах Борисова и Гомеля. В Витебске технология стала доступна еще и в троллейбусах. Скоро систему собираются внедрить в городском транспорте Гродно, Бреста, Пинска, Молодечно, Жодино, Барановичей и Новополоцка.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Для оплаты проезда нужно скачать приложение и сфотографировать QR-код в автобусе или троллейбусе, в котором вы едете.
 
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