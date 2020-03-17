Ученые назвали привычки, негативно влияющие на работу мозга

Источник материала: Газета Авангард

Многие обыденные действия, которые кажутся безвредными, могут оказать отрицательное влияние на работу мозга.

Испанские учёные перечислили опасные для головного мозга привычки, сообщают интернет-источники.





Так, на функционирование центрального органа нервной системы негативно влияет неправильное питание.

Опасным является потребление большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Также специалисты рекомендуют людям чаще двигаться и уделять внимание физическим упражнениям.

Дело в том, что на работу мозга негативно влияет сидячий образ жизни: он приводит к снижению выработки эндорфинов.

Не рекомендуется и перегружать мозг обработкой большого количества информации. Выполнение нескольких дел одновременно приводит к повышению выработки адреналина.

Опасной для мозга является и зависимость от мобильных устройств.

По словам специалистов, из-за чрезмерной любви к гаджетам человек нагружает мозг и органы зрения, не давая им «отдохнуть».

Последствием зависимости от смартфонов может стать и бессонница.