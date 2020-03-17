ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые назвали привычки, негативно влияющие на работу мозга

17.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Многие обыденные действия, которые кажутся безвредными, могут оказать отрицательное влияние на работу мозга.

Испанские учёные перечислили опасные для головного мозга привычки, сообщают интернет-источники.

Ученые назвали привычки, негативно влияющие на работу мозга

Так, на функционирование центрального органа нервной системы негативно влияет неправильное питание.

Опасным является потребление большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Также специалисты рекомендуют людям чаще двигаться и уделять внимание физическим упражнениям.

Дело в том, что на работу мозга негативно влияет сидячий образ жизни: он приводит к снижению выработки эндорфинов.

Не рекомендуется и перегружать мозг обработкой большого количества информации. Выполнение нескольких дел одновременно приводит к повышению выработки адреналина.

Опасной для мозга является и зависимость от мобильных устройств.

По словам специалистов, из-за чрезмерной любви к гаджетам человек нагружает мозг и органы зрения, не давая им «отдохнуть».

Последствием зависимости от смартфонов может стать и бессонница.

Белновости

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие обыденные действия, которые кажутся безвредными, могут оказать отрицательное влияние на работу мозга. Испанские учёные перечислили опасные...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ открыла сезон мотопатрулирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика