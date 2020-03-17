«Прикольная фишка». Записаться в студенческий отряд можно по QR-коду

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебской области впервые сразу двум объектам присвоили статус областной молодёжной стройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Это дорога, соединяющая новый микрорайон «Билево» с проспектом Строителей. И «Полоцкий путепровод» – важный для жизни города мост. Уже в 2020 году по нему намерены открыть движение.





На помощь строителям летом придут студенты. Количество пока не озвучивают – списки желающих формируются. По итогам 2019 года лучший стройотряд страны и лучший наниматель – с «северной пропиской».







Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

В этом году уже проходит акция «Выбираем студотряд». В рамках этой акции есть такое небольшое новшество, которое, я думаю, как раз молодым студотрядовцам зайдет. Это будет прикольной фишкой, думаю, в дальнейшем она будет только продвигаться. Сейчас записаться в студенческий отряд можно по QR- коду. Все достаточно просто: нужно просканировать QR- код, заполнить анкету – и ты в студенческом отряде.

Продолжат работать студотряды и на Всебелорусской молодёжной стройке в Островце.