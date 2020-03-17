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«Прикольная фишка». Записаться в студенческий отряд можно по QR-коду
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебской области впервые сразу двум объектам присвоили статус областной молодёжной стройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На помощь строителям летом придут студенты. Количество пока не озвучивают – списки желающих формируются. По итогам 2019 года лучший стройотряд страны и лучший наниматель – с «северной пропиской».
Продолжат работать студотряды и на Всебелорусской молодёжной стройке в Островце.
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Новости Беларуси. В Витебской области впервые сразу двум объектам присвоили статус областной молодёжной стройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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