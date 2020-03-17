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«Прикольная фишка». Записаться в студенческий отряд можно по QR-коду

17.03.2020 15:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебской области впервые сразу двум объектам присвоили статус областной молодёжной стройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Прикольная фишка». Записаться в студенческий отряд можно по QR-коду

Это дорога, соединяющая новый микрорайон «Билево» с проспектом Строителей. И «Полоцкий путепровод» – важный для жизни города мост. Уже в 2020 году по нему намерены открыть движение.

«Прикольная фишка». Записаться в студенческий отряд можно по QR-коду

На помощь строителям летом придут студенты. Количество пока не озвучивают – списки желающих формируются. По итогам 2019 года лучший стройотряд страны и лучший наниматель – с «северной пропиской».

«Прикольная фишка». Записаться в студенческий отряд можно по QR-коду


Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
В этом году уже проходит акция «Выбираем студотряд». В рамках этой акции есть такое небольшое новшество, которое, я думаю, как раз молодым студотрядовцам зайдет. Это будет прикольной фишкой, думаю, в дальнейшем она будет только продвигаться. Сейчас записаться в студенческий отряд можно по QR- коду. Все достаточно просто: нужно просканировать QR- код, заполнить анкету – и ты в студенческом отряде.  

Продолжат работать студотряды и на Всебелорусской молодёжной стройке в Островце.

Люди в материале: Вячеслав Хрол

 
 
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Новости Беларуси. В Витебской области впервые сразу двум объектам присвоили статус областной молодёжной стройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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