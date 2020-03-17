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Под грифом «Совершенно секретно». Уникальные материалы представлены на выставке «Путь к Победе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальной библиотеке Беларуси предлагают пройти «Путь к Победе». Здесь открылась историко-документальная выставка с одноимённым названием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На открытии выставки 17 марта собрались дипломаты, историки, учёные. Много говорили о том, что никогда не должно повториться, а также о недопущении искажения истории.
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Продлится выставка до 6 апреля. Уникальную хронику в ближайшее время планируют оцифровать. А после, как ожидается, экспозицию покажут в других странах.
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Новости Беларуси. В Национальной библиотеке Беларуси предлагают пройти «Путь к Победе». Здесь открылась историко-документальная выставка с одноимённым...
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