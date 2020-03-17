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В Ганцевичах предлагают выключить свет вечером 28 марта

17.03.2020 15:29 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичах предлагают выключить свет вечером 28 марта

28 марта 2020 года Беларусь в двенадцатый раз присоединится к крупнейшей экологической акции «Час Земли».

Идея акции в том, чтобы на один час, с 20.30 до 21.30, отключить свет и ненужные электроприборы, сделав первый шаг к бережному отношению к природным ресурсам.

Цель акции – привлечь внимание общественности к глобальным экологическим проблемам. В этом году организаторы предлагают обратить внимание на то, как природа связана с людьми и изменением климата, и как изменение климата влияет на природу.

Сегодня «Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.

Как Вы можете поддержать акцию?

1. Выключите свет в 20:30 в субботу 28 марта в вашем доме или офисе, а также подсветку рекламы организации в это время.

2. Расскажите всем арендаторам помещений о «Часе Земли», чтобы они выключили свет на один час в 20:30 в субботу 28 марта.

3. Включите информацию о «Часе Земли» в каждое письмо, направленное по электронной почте.

4. Выключайте свет после работы, принтеры, мониторы, компьютеры, микроволновые печи и кофеварки в конце рабочего дня – вот то немногое, что может сделать ваша организация, чтобы сократить вредные выбросы уже сейчас.

Ганцевичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды обращается с просьбой поддержать акцию. Пусть наше активное участие в ней станет импульсом к тому, чтобы каждый человек и вся страна стали более ответственными в своих словах и поступках по отношению к нашей планете.

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28 марта 2020 года Беларусь в двенадцатый раз присоединится к крупнейшей экологической акции «Час Земли». Идея акции в том, чтобы
 
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