До 150 в сутки. Как «скорая» справляется с вызовами

Источник материала: Слуцк Город





По телефону «горячей линии» в Слуцке рекомендуют в случае возникновения температуры не идти в больницу, а вызывать «скорую» на дом. SlutskGorod узнавал, справляются ли медики с возросшим количеством обращений.

Юлия Вехова, заведующая станцией скорой медицинской помощи, пояснила, что ничего особенного сегодня не происходит - такая ситуация обычна для сезона острых респираторных инфекций:

— Сейчас в среднем за сутки нам поступает от 100 до 150 звонков. В основном люди обращаются с высоким давлением или температурой. Медперсонал справляется, работаем в штатном режиме. Всё как обычно.



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