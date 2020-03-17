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До 150 в сутки. Как «скорая» справляется с вызовами
17.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
По телефону «горячей линии» в Слуцке
Юлия Вехова, заведующая станцией скорой медицинской помощи, пояснила, что ничего особенного сегодня не происходит - такая ситуация обычна для сезона острых респираторных инфекций:
— Сейчас в среднем за сутки нам поступает от 100 до 150 звонков. В основном люди обращаются с высоким давлением или температурой. Медперсонал справляется, работаем в штатном режиме. Всё как обычно.
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По телефону «горячей линии» в Слуцке рекомендуют в случае возникновения температуры не идти в больницу, а вызывать «скорую» на дом. SlutskGorod узнавал, справляются ли...
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