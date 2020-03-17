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Колоритный танцор из клипа Little Big едет на «Евровидение». Что о нём известно?

17.03.2020 16:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение».  

Об этом группа сообщила в своих социальных сетях. Дмитрий Красилов после выхода видео на песню UNO стал любимцем зрителей и героем мемов.  

Колоритный танцор из клипа Little Big едет на «Евровидение». Что о нём известно?
Фото: instagram.com/littlebigband  

Little Big:
Самый часто задаваемый вопрос последних дней – поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!  

Колоритный танцор из клипа Little Big едет на «Евровидение». Что о нём известно?
Скриншот из клипа на песню UNO 

По правилам конкурса на сцене не могут одновременно находиться более шести человек. Ради «Евровидения» группа расширилась именно до такого количества участников. Поэтому поклонники коллектива предлагали создать петицию, чтобы танцор поехал на конкурс – и находился в фан-зоне.    

Солист Little Big о песне для «Евровидения»: я не могу пока давать никаких комментариев  

Колоритный танцор из клипа Little Big едет на «Евровидение». Что о нём известно?
Скриншот из клипа на песню UNO  

Однако группа пока не рассказывала, каким будет ее номер на конкурсе и какое место в нем займет колоритный участник.  

Дмитрий Красилов – 26-летний танцор из Заринска. Он принимал участие в проекте «Танцы» на телеканале ТНТ. Затем парень попробовал себя в актерской профессии и снялся в нескольких сериалах.  

Колоритный танцор из клипа Little Big едет на «Евровидение». Что о нём известно?
Фото: instagram.com/dimakrasilove  

О том, что группа Little Big поедет на «Евровидение» стало известно в начале марта.  

Песня, с которой участники отправятся на конкурс, сразу побила несколько рекордов – здесь подробнее.  

Клип UNO за несколько дней посмотрели почти 30 миллионов раз.  

Люди в материале: Little Big, Дмитрий Красилов, Илья Прусикин, Софья Таюрская, Сергей Макаров, Антон Лиссов, Юрий Музыченко, Флорида Чантурия

 
 
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Танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение».   Об этом группа сообщила в своих социальных сетях. Дмитрий Красилов после выхода видео на песню UNO стал любимцем...
 
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