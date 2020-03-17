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ФПБ следит за безопасностью труда во время весенних полевых работ

17.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ФПБ следит за безопасностью труда во время весенних полевых работ

В 2019 году выявлено 3911 нарушений законодательства об охране труда.

Техническая инспекция труда ФПБ взяла на контроль обеспечение безопасности труда во время весенних полевых работ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

В тех регионах, где уже приступили к посевной, технические инспекторы и председатели районных организаций профсоюза работников агропромышленного комплекса посещают сельхозпредприятия. Профсоюзные инспекторы изучают целый спектр вопросов, касающихся охраны труда. Это проведение инструктажей, обеспечение предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей и механизаторов, обеспечение медицинскими аптечками мест работы с пестицидами и минеральными удобрениями. Контролируют прекращение эксплуатации машин, тракторов и агрегатов, которые не отвечают требованиям безопасности либо не прошли осмотр Гостехнадзора. Такие мониторинги проводятся ежегодно.

Также инспекторы обращают внимание на обеспечение работников горячим питанием, оборудованными местами для приема пищи и отдыха, специальной одеждой и обувью, надлежащими бытовыми условиями, средствами индивидуальной защиты.

«Самое важное для нас сегодня — проверить условия, в которых работают люди, оценить выявленные нарушения и принять все необходимые меры по их устранению. Главное — это безопасность и жизни работников», — отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько.

Техническая инспекция труда ФПБ при проведении весенних полевых работ в 2019 году провела мониторинги в 395 организациях. Выявлено 3911 нарушений законодательства об охране труда. Приостанавливалась работа 315 единиц производственного оборудования, эксплуатация которого создавала угрозу жизни и здоровью работников.

В пресс-службе добавили, что продолжает работу телефон горячей линии Федерации профсоюзов Беларуси 8 (017) 203-90-48, по которому можно сообщить о нарушениях норм и правил охраны труда.

https://www.belta.by

 
 
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В 2019 году выявлено 3911 нарушений законодательства об охране труда. Техническая инспекция труда ФПБ взяла на контроль обеспечение безопасности труда во время...
 
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