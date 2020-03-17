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Столинская детская школа искусств переедет в новое здание

17.03.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Столинская детская школа искусств этой весной сменит прописку, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Василий Заруба.

Столинская детская школа искусств переедет в новое здание

Сейчас школа находится в историческом здании в парке Маньковичи. Вскоре она переедет на улицу Терешковой. Там уже полгода местные строители реконструируют двухэтажное здание. Работы уже вышли на финальную стадию. Практически завершены капитальный ремонт помещений под классы для индивидуальных занятий, актовый и хореографический залы, обновление и утепление фасадов, благоустройство прилегающей территории.

"Думаю, через несколько недель работы завершат и в апреле здание будет введено в эксплуатацию. С переездом улучшатся условия для обучения детей, проведения концертов и других культурных мероприятий", - подчеркнул Василий Заруба.

Финансируются работы за счет местного бюджета, спонсорскую помощь оказал Национальный банк. Также по государственной программе "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы приобретены музыкальные инструменты.

В Столинской детской школе искусств занимаются около 340 ребят. Они обучаются инструментальному мастерству, изобразительному искусству, хореографии, хоровому пению. Гордостью школы является заслуженный любительский коллектив - инструментальный ансамбль "Бриз".

 
 
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  Столинская детская школа искусств этой весной сменит прописку, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Василий Заруба. Сейчас...
 
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