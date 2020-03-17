Праймериз уходит на карантин. Но обещает вернуться

Однако штаб озабочен попытками «представителей идеологической вертикали повлиять на результаты голосования». Единственная возможность эффективно противостоять этому - массовое участие в праймериз сторонников перемен.





Исполняющий обязанности руководителя штаба единого кандидата Алексей Сигаев рассказал «Белорусскому партизану», по какому сценарию продолжится праймериз.





- Праймериз продолжается в том формате, как есть, за исключением некоторых элементов. Два кандидата выпали из гонки за почетное звание единого кандидата, а Партия БНФ заявила о выходе из состава организаторов. Мы продолжаем действовать по тому же плану, по тому же сценарию, что и планировали.





Сейчас кандидаты едут в Барановичи на праймериз.









- Барановичи – последний пункт поездки. А дальше…





- Мы решили, что на две недели приостанавливаем все встречи, а запланированные встречи переносятся на более поздний срок. Продлим ли мы перерыв – это уже будем смотреть ближе к завершению нашего «карантина» - надо смотреть, как будет развиваться ситуация в Беларуси.





Лично у меня ощущение, что в Беларуси все-таки медицинская система совсем другая, чем на Западе, у нас люди могут и любят обращаться с каждым чихом к врачу. В той же Италии, если ты чуть-чуть приболел, должен платить деньги, поэтому пустые визиты к врачам не приветствуются. Но это мое личное мнение.





- Как вы оцениваете выход из праймериз Северинца и Янукевича?





- В любом случае сожалеем, особенно насчет Павла Северинца, который являлся лидером гонки. Но это их решение.



