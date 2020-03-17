Волковысские педагоги прошли стажировку в лучших дошкольных учреждениях Эстонии

Источник материала: Новости Волковыска

По программе MOST педагоги из Волковыска прошли стажировку в лучших дошкольных учреждениях Эстонии: в Нарве, Тойле, Йыхви и Таллине. По результатам поездки участницы получили международный сертификат PISA – системы оценки знаний.

«Нас очень заинтересовало использование в работе с детьми дошкольного возраста IКТ-технологий (Smart-стол, интерактивная доска, мобильные приложения, робототехника), – отметила Татьяна Хломко, педагог ясли-сада № 6 Волковыска. – Планируем использовать опыт эстонских коллег в своём учреждении».







