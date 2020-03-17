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Политолог о закрытии белорусско-российской границы: Нет ничего более постоянного, чем временное

17.03.2020 16:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия закроет границу с Беларусью! Если это будет так – можно сказать: "Спасибо, Кремль", пишет в Фейсбук политолог Игорь Тышкевич.



Суть в том, что в "интеграционной сказке" Беларусь не могла первой сказать "нет". Логика жанра – работая в системе "лозунги в обмен на деньги", ты не можешь соскочить с "лозунгов". То есть первым сказать: "За поребрик!".

Но если случится, что "поребрик" сам отвалит, в Минске могут "порвать два баяна" – формально обидеться, мол, мы со всей душой, а вы... После этого тоже зеркально "на временной основе" восстановить контроль. А дальше все просто – нет ничего более постоянного, чем временное.

И, разыгрывая карту обиды, вновь долго говорить об открытии границы, при этом утверждая свою приверженность идеям интеграции.

То есть Путин "обнулит" срок, почему бы в Беларуси не "обнулить" интеграцию – вернуться к состоянию 1995 года.

Одним словом, ждем-с.
 
Теги: Минск
 
 
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Россия закроет границу с Беларусью! Если это будет так – можно сказать: "Спасибо, Кремль", пишет в Фейсбук политолог Игорь Тышкевич.
 
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