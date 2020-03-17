Ответственный за питание: зачем и когда менять топливный фильтр

Топливный фильтр обеспечивает дополнительную очистку топлива, отсеивая мелкие частицы пыли и грязи, а также воду. Тем самым он защищает компоненты двигателя от загрязнения и продлевает срок их службы.

Двигатель не развивает мощность — пора выбирать новый фильтр

Поскольку из-за засорения топливного фильтра бензин (или дизель — в зависимости от типа автомобиля) начинает подаваться с перебоями, это сразу сказывается на эффективности работы всех элементов топливной системы: снижается производительность топливного насоса, повышается износ деталей двигателя вплоть до полного прекращения его работы. Как правило, первые признаки проблем с топливным фильтром — автомобиль плохо заводится, могут быть рывки при движении, потеря мощности и динамики при обгоне.

В случае с дизельным двигателем засоренный топливный фильтр может стать источником еще больших неприятностей: если он начнет пропускать частицы грязи внутрь системы, из строя могут выйти дорогостоящая топливная аппаратура: например, форсунки или ТНВД.

Замена топливного насоса или ремонт двигателя — процедура трудоемкая и затратная в финансовом плане. Поэтому, чтобы избежать лишних неприятностей и расходов, топливный фильтр необходимо своевременно менять. Эта манипуляция производится в соответствии с установленными автопроизводителем интервалами. А с учетом не всегда идеального качества топлива и запыленности наших дорог специалисты рекомендуют посещать СТО для проверки топливной системы (в том числе и для замены топливных фильтров, если это окажется необходимо) даже чаще, чем рекомендовано производителями.

Выбор фильтра — не менее ответственный этап, чем его своевременная замена. Дело в том, что современные бензиновые и дизельные системы впрыска очень чувствительны к чистоте топлива. Даже самые мелкие посторонние частицы могут привести к их преждевременному износу. Поэтому лучше не экономить на покупке качественного фильтра, чем впоследствии тратиться на дорогостоящий ремонт. Например, топливные фильтры Bosch способны задерживать даже микроскопические частицы — размером до нескольких тысячных миллиметра, — а значит, обеспечивают надежную защиту двигателя.

Согласно результатам опроса читателей немецкого журнала «auto motor und sport», проведённого в 2019 году, компания Bosch была признана «Лучшим брендом» в категории «Фильтры» уже в 14 раз подряд. Кстати, в этом году у топливных фильтров этого бренда юбилей: первые фильтры Bosch защищали компоненты системы впрыска дизельных, а затем и бензиновых двигателей уже в 1930 году.

Своими руками — или руками профессионалов?

Итак, определившись, когда и на что менять топливный фильтр, осталось ответить на еще один важный вопрос: как и где производить замену? На первый взгляд, замена фильтра может показаться простой задачей. Но это далеко не всегда так.

Во-первых, многое зависит от конкретной марки и модели автомобиля. Некоторые производители отводят для расположения топливного фильтра довольно труднодоступные места, добраться до которых без дополнительного оборудования (например, домкрата и ямы, если речь идет о днище автомобиля) или основательной разборки половины всего, что находится под капотом, не удастся. А в тех случаях, когда топливный фильтр интегрирован в топливный модуль, самостоятельно извлечь его для замены в принципе невозможно (правда, в этом случае срок службы фильтра обычно совпадает со сроком службы всего топливного модуля: 100-150 тыс. км).

Во-вторых, процесс замены топливного фильтра, особенно в случае с бензиновыми двигателями, требует соблюдения строгих мер безопасности: некоторое количество топлива при отсоединении отработавшей детали неизбежно прольется, и достаточно одной искры, чтобы оно воспламенилось. Поэтому автомобиль необходимо обесточить, а также убедиться, что поблизости отсутствуют другие потенциальные источники опасности.

И, наконец, после замены фильтра топливная система требует регулировки.

Вот почему многие автолюбители предпочитают доверять замену топливных фильтров специалистам на СТО. И это правильно: этот «расходник» берет на себя очень важную функцию в обеспечении безотказной и безопасной работы вашего автомобиля, а значит, заслуживает к себе самого внимательного отношения.