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Мозырский НПЗ в Беларуси приступил к переработке первой партии азербайджанской нефти.
Источник материала: Партизан
НПЗ в Беларуси начал переработку первой партии азербайджанской нефти
Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко,
"Азербайджанская нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ", - сказал А.Тищенко.
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НПЗ в Беларуси начал переработку первой партии азербайджанской нефти
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