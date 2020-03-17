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Мозырский НПЗ в Беларуси приступил к переработке первой партии азербайджанской нефти.

17.03.2020 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

НПЗ в Беларуси начал переработку первой партии азербайджанской нефти



Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенкопередает БЕЛТА.

"Азербайджанская нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ", - сказал А.Тищенко.
 
 
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НПЗ в Беларуси начал переработку первой партии азербайджанской нефти
 
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