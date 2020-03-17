Совещание Лукашенко с Совмином длилось почти 5 часов. Каковы основные итоги?

Источник материала: Вороновская газета





Совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки, которое провел сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, продолжалось почти 5 часов. Об основных темах, которые обсуждались, и итогах мероприятия журналистам рассказал заместитель главы Администрации Президента Валерий Бельский, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании во Дворце Независимости присутствовало правительство практически в полном составе, руководство парламента и Администрации Президента, губернаторы — всего около 50 должностных лиц.

Как рассказал Валерий Бельский, дискуссия была очень предметной, состоялся детальный разбор результатов, достигнутых в развитии страны. Одной из целей совещания было дать оценку работе нынешнего состава правительства. «Я бы сказал, что разговор был жесткий, поскольку не все намеченные параметры роста экономики были выполнены», — отметил он. В связи с этим Президент подчеркнул, что невозможно признать деятельность правительства и Нацбанка удовлетворительной. Глава государства потребовал, чтобы Национальный банк больше работал в целом на экономику страны.

Особое внимание во время совещания было уделено ситуации в промышленном секторе. «Ни главу государства, ни Администрацию Президента не удовлетворяет то положение вещей, которое сегодня сложилось в этом сегменте нашей экономики», — подчеркнул Валерий Бельский.

Очевидно, что с каждым днем появляются новые вызовы в экономике, осложняет ситуацию нестабильность на нефтяном рынке и действия на этом фоне некоторых государств. «Мы столкнулись с некоторым давлением на таком важном для нас рынке, как энергоносители, на рынке нефтепродуктов. Не все проблемы на сегодня урегулированы. Но принимаются меры, они дают свой эффект», — отметил замглавы Администрации.

По его словам, снижение цен на нефть, безусловно, отразится на ключевом для Беларуси рынке — Российской Федерации. «Падение цен на нефть — это серьезный удар по экономической стабильности России. Несмотря на все заверения, мы понимаем, что цена менее $30 (за баррель. — Прим. БЕЛТА) — это не самый благоприятный сценарий. Покупательская способность потребителей нашей продукции на традиционном рынке будет, очевидно, меняться и, конечно, не расти», — констатировал он.

Президент поставил задачу не допустить на этом фоне ухудшения ситуации в промышленности, падения объемов производства и роста складских запасов, работать точечно с теми предприятиями, где возникают проблемы.

Отдельно обсуждалась тема экспортных поставок и импортозамещения. Была озвучена схема работы, которой потребовал придерживаться Президент: премьер-министр и вице-премьеры каждый по своему направлению деятельности должны приложить максимум усилий, чтобы содействовать продажам отечественных товаров за пределами страны, а министры, губернаторы и представители местных органов власти должны вплотную заняться вопросами импортозамещения.

Речь также шла о том, что необходимо задействовать потенциал строительной отрасли, которая способна быть локомотивом экономического роста. «Главой государства приняты дополнительные решения по ускорению развития строительной отрасли, прежде всего строительства жилья», — сказал Валерий Бельский. На совещании приводились конкретные примеры решения этого вопроса в различных регионах. Поставлена задача распространить передовой опыт на всю территорию страны. При этом акцент делался на улучшении качества строительных и ремонтных работ. К сожалению, пока есть множество примеров, когда они выполнены плохо, в связи с чем глава государства пообещал в ближайшее время многократно ужесточить спрос за качество таких работ.

Кроме того, Президент подробно интересовался ходом строительства и реконструкции дорог, в том числе трассы М6 в Гродненской области, которую глава государства пообещал лично проинспектировать.

В числе важных тем совещания было также сельское хозяйство. Акцент делался на принятии мер, чтобы не допустить падежа скота, а также на своевременной заготовке кормов.

Особое внимание Президент обратил на то, чтобы во всех сферах обеспечить высокое качество производимой продукции и услуг.

Как пояснил Валерий Бельский, на совещании пока не обсуждались подробно показатели развития страны на пятилетку. Хотя правительство и разработало основы программы социально-экономического развития до 2025 года. Но, по его словам, предложенный вариант не содержит решений, как устранить факторы, которые мешают ускоренному росту экономики. Эта тема станет предметом обсуждения на специальном совещании.

https://www.belta.by