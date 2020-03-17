ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В рейтинг Forbes вместе с Гретой Тунберг попала беларуска, которой нет 30 лет

17.03.2020 17:57 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Журнал Forbes составил свой пятый по счету список самых перспективных людей в Европе, которым еще нет и 30 лет. В топ включили молодых лидеров, «дерзко переосмысливающих бизнес и общество». В рейтинг попала беларуска.

«Изобретательность и креативность [перечисленных] молодых европейских бизнесменов говорит о том, что все лучшее еще впереди. Список этого года – результат тысяч международных номинаций, месяцев расследований и одобрения нашей коллегии судей», – пишет редакция Forbes.

Беларуска, которую включили в топ в категорию «Промышленность», – 26-летняя Татьяна Зарецкая. Она – сооснователь и гендиректор компании Laava Tech с офисами в Америке, Эстонии и Польше; ее организация занимается разработкой специализированного оборудования (и программного обеспечения к нему) для фермеров.

В Laava Tech создают LED-светильники, которые с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения помогают повысить урожайность различных культур, при этом уменьшая количество затрачиваемой на это энергии вплоть до 90%, уточняет TUT.by.

Кроме Зарецкой, Forbes упомянул еще 299 человек. Пожалуй, самый широко известный из них – 17-летняя шведская активистка в области климата Грета Тунберг; она оказалась в категории «Социальное предпринимательство». Тунберг стала сенсацией СМИ, подчеркивает Forbes, а 20 сентября 2019 года около четырех миллионов человек по всему миру присоединились к крупнейшему в истории митингу по изменению климата, которую начала Грета.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журнал Forbes составил свой пятый по счету список самых перспективных людей в Европе, которым еще нет и 30 лет. В топ включили молодых лидеров, «дерзко...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре начали переработку первой партии азербайджанской нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика