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В рейтинг Forbes вместе с Гретой Тунберг попала беларуска, которой нет 30 лет
Источник материала: KYKY>
Журнал Forbes
«Изобретательность и креативность [перечисленных] молодых европейских бизнесменов говорит о том, что все лучшее еще впереди. Список этого года – результат тысяч международных номинаций, месяцев расследований и одобрения нашей коллегии судей», – пишет редакция Forbes.
Беларуска, которую включили в топ в категорию «Промышленность», – 26-летняя Татьяна Зарецкая. Она – сооснователь и гендиректор компании Laava Tech с офисами в Америке, Эстонии и Польше; ее организация занимается разработкой специализированного оборудования (и программного обеспечения к нему) для фермеров.
В Laava Tech создают LED-светильники, которые с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения помогают повысить урожайность различных культур, при этом уменьшая количество затрачиваемой на это энергии вплоть до 90%,
Кроме Зарецкой, Forbes упомянул еще 299 человек. Пожалуй, самый широко известный из них – 17-летняя шведская активистка в области климата
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