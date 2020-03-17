В рейтинг Forbes вместе с Гретой Тунберг попала беларуска, которой нет 30 лет

Источник материала: KYKY

Журнал Forbes составил свой пятый по счету список самых перспективных людей в Европе, которым еще нет и 30 лет. В топ включили молодых лидеров, «дерзко переосмысливающих бизнес и общество». В рейтинг попала беларуска.

«Изобретательность и креативность [перечисленных] молодых европейских бизнесменов говорит о том, что все лучшее еще впереди. Список этого года – результат тысяч международных номинаций, месяцев расследований и одобрения нашей коллегии судей», – пишет редакция Forbes.

Беларуска, которую включили в топ в категорию «Промышленность», – 26-летняя Татьяна Зарецкая. Она – сооснователь и гендиректор компании Laava Tech с офисами в Америке, Эстонии и Польше; ее организация занимается разработкой специализированного оборудования (и программного обеспечения к нему) для фермеров.

В Laava Tech создают LED-светильники, которые с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения помогают повысить урожайность различных культур, при этом уменьшая количество затрачиваемой на это энергии вплоть до 90%, уточняет TUT.by.

Кроме Зарецкой, Forbes упомянул еще 299 человек. Пожалуй, самый широко известный из них – 17-летняя шведская активистка в области климата Грета Тунберг ; она оказалась в категории «Социальное предпринимательство». Тунберг стала сенсацией СМИ, подчеркивает Forbes, а 20 сентября 2019 года около четырех миллионов человек по всему миру присоединились к крупнейшему в истории митингу по изменению климата, которую начала Грета.