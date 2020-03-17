В Днепровско-Бугском канале утонул 45-летний мужчина

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе устанавливают обстоятельства смерти 45-летнего местного жителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Об исчезновении жителя деревни Заречка стало известно сегодня из заявления родственников. С их слов, 14 марта мужчина ушел из дому и до настоящего времени о его местонахождении ничего не было известно. Сотрудники милиции начали поиск пропавшего. На берегу Днепровско-Бугского канала правоохранители обнаружили куртку мужчины. На место вызвали водолазов ОСВОД, которые извлекли тело из водоема, оно находилось в 5 м от берега на глубине около 4 м.

Прибывшая следственно-оперативная группа признаков насильственной смерти и видимых телесных повреждений не обнаружила. Дрогичинский РОСК проводит проверку. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.