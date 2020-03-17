Источник материала: Tut.by

Днем 17 марта на улице Волмянский шлях в Колодищах такси перевернулось на крышу.





Как сообщили AUTO.TUT.BY очевидцы, водитель Renault был сильно пьян. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Информации о пострадавших пока нет.







