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В Колодищах такси перевернулось на крышу
Источник материала: Tut.by
Днем 17 марта на улице Волмянский шлях в Колодищах такси перевернулось на крышу.
Как сообщили AUTO.TUT.BY очевидцы, водитель Renault был сильно пьян. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Информации о пострадавших пока нет.
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Авария произошла днем 17 марта на улице Волмянский шлях. Информации о пострадавших пока нет.
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