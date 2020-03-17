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Водитель, сбивший школьника в Барановичах, осужден на 4 года колонии-поселения

17.03.2020 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор в отношении 26-летнего мужчины, который сбил школьника в Барановичах, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Водитель, сбивший школьника в Барановичах, осужден на 4 года колонии-поселения

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 22 сентября 2019 года. Мальчик 2006 года рождения вместе с мамой шел по нерегулируемому переходу. В это время его сбил Volkswagen Golf. Водитель не снизил скорость, несмотря на то, что автомобиль в соседней полосе остановился пропустить пешеходов. Школьника с травмами госпитализировали, женщина не пострадала.

Водитель легковушки признал вину и частично возместил причиненный вред. Суд Барановичского района и города Барановичи по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях исправительной колонии-поселения. Мужчина на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшего постановили взыскать Br32 тыс.

"При назначении наказания суд учитывал, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Он сбил мальчика на переходе в светлое время суток. Пешеходы соблюдали ПДД", - пояснили позицию в прокуратуре.

Не согласившись с приговором, обвиняемый в апелляционной жалобе просил о смягчении наказания и снижении размера удовлетворенных исковых требований. Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
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