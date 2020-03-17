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«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вот уже сутки действуют ограничения на въезд иностранных граждан и в Украину. Список открытых погранпереходов на белорусско-украинской границе сократился до 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо водителей большегрузов, въехать в Украину могут аккредитованные в стране дипломаты и члены их семей, граждане с документами на постоянное или временное проживание в Украине. Правда, таких немного.
– Мы же домой едем, какие могут быть сомнения?
За сутки пассажиропоток существенно сократился. И, между прочим, в Украину действительно пускают не всех.
Алексей Дюбенков, официальный представитель Гомельской пограничной группы:
С 00:00 17 марта Украина отменила международное регулярное пассажирское – авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. В том числе и с Беларусью. Украинца Андрея Болотина отмена рейса на родину застала в минском аэропорту. Дорога домой превратилась в настоящий квест.
Андрей Болотин, житель Украины:
Проблема передвигаться и внутри Украины. По всей стране остановлено пассажирское сообщение между городами и даже работа метро. Без ограничений передвигаться можно только на личных автомобилях. Домой в Беларусь из Херсона, где ухаживал за своей престарелой мамой, Сергей Яковенко вынужденно добирался автостопом.
Сергей Яковеко, житель Беларуси:
Александр Добриян, корреспондент:
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«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины
Новости Беларуси. Вот уже сутки действуют ограничения на въезд иностранных граждан и в Украину. Список открытых погранпереходов на белорусско-украинской границе...
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