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«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины

17.03.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вот уже сутки действуют ограничения на въезд иностранных граждан и в Украину. Список открытых погранпереходов на белорусско-украинской границе сократился до 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины

Что происходит на южных рубежах Беларуси знает корреспондент Александр Добриян.

Помимо водителей большегрузов, въехать в Украину могут аккредитованные в стране дипломаты и члены их семей, граждане с документами на постоянное или временное проживание в Украине. Правда, таких немного.

«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины

– Мы же домой едем, какие могут быть сомнения?
– Пустят, не пустят?
– Пустят!

За сутки пассажиропоток существенно сократился. И, между прочим, в Украину действительно пускают не всех.

«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины

Алексей Дюбенков, официальный представитель Гомельской пограничной группы:
За данные сутки украинской стороной не пропущены 16 человек. Это граждане Беларуси, России, Турции. При этом при следовании через государственную границу данные граждане были предупреждены сотрудниками органов пограничной службы об ограничении въезда иностранных граждан на территорию Украины именно украинской стороной.

«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины

Водитель фуры на границе с Украиной: «При этом вирусе стало лучше, нет очередей»

С 00:00 17 марта Украина отменила международное регулярное пассажирское – авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. В том числе и с Беларусью. Украинца Андрея Болотина отмена рейса на родину застала в минском аэропорту. Дорога домой превратилась в настоящий квест. 

«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины

Андрей Болотин, житель Украины:
Я перелетал из Москвы и в Минск. И когда прилетел, узнал, что мой рейс просто отменили. Надеюсь, что это поможет. Не будет распространяться вирус. Но, конечно, не сильно удобно людям.

«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины

Проблема передвигаться и внутри Украины. По всей стране остановлено пассажирское сообщение между городами и даже работа метро. Без ограничений передвигаться можно только на личных автомобилях. Домой в Беларусь из Херсона, где ухаживал за своей престарелой мамой, Сергей Яковенко вынужденно добирался автостопом.

«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины

Сергей Яковеко, житель Беларуси:
Херсон – Киев. Машина, машина, машина. То есть на четырех-пяти перекладных ехал. Пришлось из-за того, что не ходили автобусы.
– Чувствуется вообще на дороге, что что-то происходит?
– Конечно! Пустота и затишье какое-то.

«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины

Александр Добриян, корреспондент: 
Затишье на погранпереходе «Новая Гута» сохранится по крайней мере еще две недели. Ограничения, введенные украинской стороной на границе с Беларусью, будут действовать по крайней мере до 3 апреля.

Люди в материале: Алексей Дюбенков, Андрей Болотин, Сергей Яковеко, Александр Добриян

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вот уже сутки действуют ограничения на въезд иностранных граждан и в Украину. Список открытых погранпереходов на белорусско-украинской границе...
 
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