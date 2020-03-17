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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

17.03.2020 20:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Писатель и политик Эдуард Лимонов скончался во вторник на 78-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Информацию о смерти Лимонова подтвердила и основанная им партия "Другая Россия".


GETTY IMAGES

Причина смерти писателя не уточняется. На сайте "Другой России" сообщается, что все подробности она предоставит в среду, 18 марта.

Лимонов 13 марта писал у себя в "Фейсбуке", что заключил договор на новую книгу. Он отметил, что она уже написана и называется "Старик путешествует", пишет bbc.com

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия - Савенко) родился в 1943 году в Харькове. Стихи он начал писать в 15 лет, однако первый роман - "Это я, Эдичка" - опубликовал только в 1976 году и уже в США, куда эмигрировал в 1974 году - как он сам объяснял, из-за давления КГБ.


В США писатель вступил в социалистическую партию и критиковал местные власти. В 1980 году он переехал во Францию, где поддерживал коммунистическую партию, а в 1987 году получил французское гражданство. После распада СССР он вернулся в Россию и восстановил российское гражданство.

В 1993 году Лимонов основал Национал-большевистскую партию, которую впоследствии российский суд признал экстремистской организацией и запретил. В 2010 году на ее основе была создана новая партия под названием "Другая Россия".
 
 
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Писатель и политик Эдуард Лимонов скончался во вторник на 78-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Информацию о смерти Лимонова подтвердила...
 
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