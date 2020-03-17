Между Польшей и Германией очереди на трассах доходят до 50-ти километров

Источник материала: Виртуальный Брест

Наши Козловичи , конечно, впечатляют - 15 километров! Но то ли дело граница (да, теперь она есть) между Польшей и Германией. Там водители стоят в "пробках", растянувшихся на 50 километров (по информации водителей).





Франкфурт Одер около 50км





Колейка из Германии в Польшу. 6 часов стою, проехал 5 км