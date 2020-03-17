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Между Польшей и Германией очереди на трассах доходят до 50-ти километров
17.03.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Франкфурт Одер около 50км
Колейка из Германии в Польшу. 6 часов стою, проехал 5 км
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Наши Козловичи, конечно, впечатляют - 15 километров! Но то ли дело граница (да, теперь она есть) между Польшей и Германией. Там водители стоят в "пробках",...
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