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Янукевич винит Губаревича за праймериз: "Как так можно, Юрий?!"

18.03.2020 07:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич обвинил лидера движения "За Свободу" Юрия Губаревича в том, что за него на районных праймериз оппозиции целенаправленно голосуют представители властной вертикали.

Янукевич винит Губаревича за праймериз: "Как так можно, Юрий?!"
"Как так можно, Юрий?!" — возмущается Янукевич и дает длинный список тех, кто поддержал кандидатуру Губаревича. В перечне есть первый секретарь райкома БРСМ, тренер БРСМ, сотрудники райисполкомов, директор средней школы, заместитель начальника по идеологической работе пограничного поста, члены избирательных комиссий на прошлых выборах в Палату представителей от БРСМ и Белорусского фонда мира, а также учителя.

"Это далеко не полный список должностей и мест работы представителей власти, которые принимали участие в собраниях Народного голосования и голосовали за Юрия Губаревича в маленьких городах Брестчины — Дрогичине и Столине", — пишет Янукевич.

Представитель ПБНФ говорит, что имел доступ к спискам участников голосования и попросил члена своей команды проверить их через интернет. Таким образом он и узнал о месте работы сотрудников властной вертикали.

Янукевич говорит, что голосование за каждого из кандидатов праймериз было тайным. Но он уверен, что представители власти массово голосовали за Губаревича: "Я разговаривал с демократическим активом на собраниях, и многие сами рассказали мне, что голосовали за Павла Северинца или Николая Козлова. Не имею оснований полагать, что они лгали. И обычная математика ярко свидетельствует, что властная мобилизация явно произошла за Юрия Губаревича".

По его мнению, ошибкой было отказываться от праймериз из-за участия в голосовании местных чиновников, как сделал Северинец. Но больше всего его возмущает позиция Губаревича: "В то же время мне чрезвычайно противно видеть, как Юрий Губаревич снисходительно выпендривается все прошедшие дни, заявляет всем, что он победил в Дрогичине, Пинске и Столине исключительно за счет того, что удачно поработал в социальных сетях и сумел привлечь новых, незаангажированных людей из более широкого круга, чем оппозиционное гетто. Как так можно, Юрий?! Какой потрясающий приз или какая непреодолимая сила заставляет тебя так нагло врать в глаза своим же соратникам и коллегам?!"

Как сообщалось ранее, Алексей Янукевич вышел из участия в оппозиционных праймериз вслед за Павлом Северинцем.
 
 
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Заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич обвинил лидера движения "За Свободу" Юрия Губаревича в том, что за него на районных праймериз оппозиции...
 
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