"Как так можно, Юрий?!" — возмущается Янукевич и дает длинный список тех, кто поддержал кандидатуру Губаревича. В перечне есть первый секретарь райкома БРСМ, тренер БРСМ, сотрудники райисполкомов, директор средней школы, заместитель начальника по идеологической работе пограничного поста, члены избирательных комиссий на прошлых выборах в Палату представителей от БРСМ и Белорусского фонда мира, а также учителя.





"Это далеко не полный список должностей и мест работы представителей власти, которые принимали участие в собраниях Народного голосования и голосовали за Юрия Губаревича в маленьких городах Брестчины — Дрогичине и Столине", — пишет Янукевич.





Представитель ПБНФ говорит, что имел доступ к спискам участников голосования и попросил члена своей команды проверить их через интернет. Таким образом он и узнал о месте работы сотрудников властной вертикали.





Янукевич говорит, что голосование за каждого из кандидатов праймериз было тайным. Но он уверен, что представители власти массово голосовали за Губаревича: "Я разговаривал с демократическим активом на собраниях, и многие сами рассказали мне, что голосовали за Павла Северинца или Николая Козлова. Не имею оснований полагать, что они лгали. И обычная математика ярко свидетельствует, что властная мобилизация явно произошла за Юрия Губаревича".





По его мнению, ошибкой было отказываться от праймериз из-за участия в голосовании местных чиновников, как сделал Северинец. Но больше всего его возмущает позиция Губаревича: "В то же время мне чрезвычайно противно видеть, как Юрий Губаревич снисходительно выпендривается все прошедшие дни, заявляет всем, что он победил в Дрогичине, Пинске и Столине исключительно за счет того, что удачно поработал в социальных сетях и сумел привлечь новых, незаангажированных людей из более широкого круга, чем оппозиционное гетто. Как так можно, Юрий?! Какой потрясающий приз или какая непреодолимая сила заставляет тебя так нагло врать в глаза своим же соратникам и коллегам?!"





Как сообщалось ранее, Алексей Янукевич вышел из участия в оппозиционных праймериз вслед за Павлом Северинцем.