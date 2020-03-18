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Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента

18.03.2020 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.

По подсчетам The New York Times, он одержал ожидаемую победу на праймериз в штатах Иллинойс и Флорида и получил в итоге голоса 1301 делегата. Для выдвижения кандидатом ему необходимы были голоса 1276 из 2441 участника.

«Республиканская партия является более сплоченной и энергичной, чем когда-либо прежде, и это происходит из-за лидерства президента Трампа и четких достижений от имени всех американцев»,— сказал глава предвыборной кампании нынешнего президента Брэд Парскаль.

Съезд Республиканской партии запланирован с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Выборы президента США назначены на 3 ноября.
 
 
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Действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих...
 
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