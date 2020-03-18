Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента

The New York Times , он одержал ожидаемую победу на праймериз в штатах Иллинойс и Флорида и получил в итоге голоса 1301 делегата. Для выдвижения кандидатом ему необходимы были голоса 1276 из 2441 участника. По подсчетам, он одержал ожидаемую победу на праймериз в штатах Иллинойс и Флорида и получил в итоге голоса 1301 делегата. Для выдвижения кандидатом ему необходимы были голоса 1276 из 2441 участника.





«Республиканская партия является более сплоченной и энергичной, чем когда-либо прежде, и это происходит из-за лидерства президента Трампа и четких достижений от имени всех американцев»,— сказал глава предвыборной кампании нынешнего президента Брэд Парскаль.





Съезд Республиканской партии запланирован с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Выборы президента США назначены на 3 ноября.