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Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента
Источник материала: Партизан
Действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.
По подсчетам
«Республиканская партия является более сплоченной и энергичной, чем когда-либо прежде, и это происходит из-за лидерства президента Трампа и четких достижений от имени всех американцев»,— сказал глава предвыборной кампании нынешнего президента Брэд Парскаль.
Съезд Республиканской партии запланирован с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Выборы президента США назначены на 3 ноября.
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Действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих...
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