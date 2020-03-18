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Анфиса Резцова: на женскую сборную России планируют Польховского. А он хочет взять в команду Королькевича из Беларуси

18.03.2020 07:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, кого СБР прочит на место старшего тренера женской сборной России вместо Виталия Норицына.

Она назвала преемника корреспонденту "Спорта День за Днем".

- Они вроде планируют Валерия Польховского. А Польховский хочет взять себе Владимира Королькевича из Беларуси.

- Старая гвардия.

- У меня, честно говоря, нет кандидатуры. Я считаю, что все надо разбирать капитально. Почему все шишки повесили на Норицына?

- Дуэт Польховский-Королькевич у вас вызывает какой-то оптимизм?

- Насколько я помню, с Польховским были неплохие результаты.
 
 
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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, кого СБР прочит на место старшего тренера женской сборной России вместо Виталия Норицына.
 
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