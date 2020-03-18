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Вроде Мавроди. Новые пирамиды притворяются играми и учебными курсами

18.03.2020 09:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вроде Мавроди. Новые пирамиды притворяются играми и учебными курсами
Из личного архива

«Как же я не поняла, что это пирамида? Теперь я бомж!» — вопрошает жительница Самары. Все свои деньги она вложила в кредитный кооператив, который перестал выплачивать деньги вкладчикам. 

237 организаций с признаками финансовой пирамиды выявил ЦБ в 2019 году. Это почти в 2 раза больше, чем в 2017. Скандальная пирамида МММ развалилась, но её последователи живы до сих пор. Многочисленные пирамиды и пирамидки продолжают заманивать россиян, а те — верить, что чудо произойдёт, стоит только закопать четыре последних сольдо.

Торги на диване

Риелтор из Ленинградской области Ирина Б. рассказывает, что попалась на удочку мошенников от безысходности. Сделок с недвижимостью стало мало, нужно было искать какие-то новые способы заработка.

«Я давно слышала об аукционах по банкротству. Эта тема меня интересовала. В этот момент я и наткнулась в интернете на Мальвину Б. (тогда Марину Д.), которая вела обучающие курсы, рассказывала, как участвовать в онлайн-торгах по банкротству. Я была одной из первых учениц. Нас в группе было всего 6 или 7 человек, и на тот момент она вела обучение бесплатно, — рассказывает Ирина. — Сначала всё было хорошо и гладко. Марина была сама любезность. Всегда вежлива и внимательна, отвечала на вопросы. Потом группа стала расти, и она стала обучать новеньких уже за деньги. Проводила также оффлайн-семинары — ездила по разным городам, встречалась с людьми, чем ещё больше завоевывала доверие».

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Сначала Ирина была простым наблюдателем, потом её перевели в «ученики». Она всё больше и больше проникалась доверием к своему гуру и при первых же трудностях с финансами обратилась именно к ней.

«За год до встречи с ней я решила построить дом. Для этого продала свою квартиру и дачу и на эти деньги стала строить. В это время цены взлетели, денег не хватило. Но достраивать надо было любой ценой, т. к. я осталась вообще без жилья, — рассказывает Ирина. — Пришлось влезать в кредиты, чтобы закончить строительство. Когда я встретила Мальвину, эта встреча мне казалась просто судьбоносной, т. к. кредиты платить нужно было, а бизнес с недвижимостью хромал на обе ноги. Тогда я и приняла решение продать свой новый дом, чтобы частично погасить имеющиеся кредиты и вложиться в проект Мальвины. Для участия в ВИП-группе (где были обещаны большие проценты) нужно было вложить 400 000 рублей».

Ирина продала свой недостроенный дом и рискнула — отнесла все деньги в проект, который предполагал торги на диване. По замыслу устроительницы, люди, не выходя из дома, буквально сидя на диване, могли управлять большими потоками денег, выгодно скупая и продавая недвижимость обанкротившихся граждан и компаний.

«У меня была огромная вера. Помимо денег, полученных с продажи жилья, я взяла кредиты в нескольких банках. Потом я не смогла их платить, перекредитовалась, думала, это меня спасёт. Но у меня лишь появились задолженности в ещё большем размере, — рассказывает Ирина. — Но самое главное — оказалось, что никаких лотов в проекте Мальвины на самом деле не было! Просто она выплачивала "стареньким" за счёт вступительных средств, собранных с новичков».

Нужно ли говорить, что никто из участников проекта, в том числе и сама Ирина, не получили ни копейки? Те, кто задавал вопросы и требовал вернуть деньги, сразу без объяснения причин блокировались во всех группах в соцсетях, и доступы к их аккаунтам на сайте проекта торгов закрывались.

Ирина Б. в числе первых написала заявление в прокуратуру. Но только когда жалобщиков стало слишком много, их делом наконец заинтересовались в надзорном ведомстве. Этой информацией обманутые вкладчики с радостью делятся в соцсетях.

 

Однако получить официального подтверждения от правоохранительных органов Краснодарского края нам пока не удалось. Мы направили официальный запрос в прокуратуру края, но ответа на момент публикации не получили. Поэтому говорить о том, по какой статье возбуждено дело и на какой стадии расследование, пока нельзя

«Я не судья и не закон, чтобы определять наказания, — говорит Ирина. — Но глубоко убеждена, что наказание должно обязательно быть для таких. А деньги... ну, конечно, надеюсь... надежду у меня никто не может отнять».

Приведи друга — получи 19 200

Ещё одна новая пирамида захватила Астрахань и Дагестан. Там по социальным сетям распространяется «игра», участие в которой сулит быстрый и лёгкий заработок. Называется она по-разному: «Общий котёл», «Чёрная касса», «Система взаимовыручки», «Карусель» и т. д.

По условиям игры участнику нужно внести на счёт ведущего игрока определённую сумму и собрать «команду». Сначала нужно заполнить линию оранжевого цвета, втянув в игру несколько человек. Следующий уровень — линия жёлтого цвета  заполнится только тогда, когда в команду новых адептов приведут первые участники. И так до синей, где первый вложившийся становится победителем, после чего на его счёт поступает 19 200 рублей.

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«Ты кидаешь 2 400 тому, кто в синем столбе. И всё. Твои вложения закончены, пишет в социальной сети Джома Амрахов. Когда набирают 8 людей по 2 400, человек из синего столба выбывает. На его место становятся 2 других (те, кто из следующего столба). Им надо тоже набрать каждому по 8 лохов, а это уже сложнее. Как набрали, они тоже сваливают. И туда люди из 3 столбца помещаются. Надо 32 человека. Чтобы каждый из 4 получил по 19 200. Получили. Выбывают. Тут и ты становишься в синий столб. Набираются 8 лохов, тебе кидают 19 200. Ты выбываешь, а дальше их проблемы, где людей искать. Уже, кстати, тема дохнет. 8 людей за 4 дня найти не могут».

Сама игра пришла в Россию из Казахстана. Но за очень короткий срок ей оказались инфицированы все близлежащие регионы.

Динару из Караганды в «Котёл» пригласила подруга и даже предложила вложиться за неё, так как у самой Динары денег на взнос не было. Буквально в тот же день девушке удалось «отбить» вложенное и даже приумножить взнос. Девушку захватил азарт.

«Я зашла, все деньги закинула, — говорит Динара, — и они всё! Не вернулись!».

Казахстанцы стали массово обращаться в полицию. «Чёрный котёл» признали финансовой пирамидой. Возможно, тогда игра и перекинулась на близлежащие с Казахстаном регионы России.

«Мне позвонила моя очень хорошая подруга и рассказала, что она поучаствовала и выиграла 19 200 рублей. Это реально. Давай тоже попробуешь? — рассказывает жительница Дагестана Амина.  И я решила: почему нет? На тот момент у меня не было работы. Даже эти 2 400 мне негде было взять. Потому что я без денег сидела дома. Я их взяла в долг. Но ни я, ни люди, которых я привлекла потом, не получили денег. Нам сказали: “Недостаточно людей вошли в эту игру, и вы плохо приглашали знакомых”».

В первую очередь участники приглашают своих близких друзей, родных и знакомых, обещая им лёгкий заработок. Но когда пирамида рушится, теряются не только деньги, но и приятельские отношения.

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«Вкусно-Сытно» и, главное, «Честно»

Сотни человек остались без денег, вложив средства в фабрику продуктов «Вкусно-Сытно» в Самаре.

«Больше 900 тысяч я вложила в производственный кооператив, — рассказывает Валентина Емельянова. А теперь я, моя дочь и внук без жилья».

Классика жанра обещали выгодно и надежно. Деньги брали якобы на производство продуктов питания. Контора работала 10 лет в разных регионах страны. Принимала деньги под очень высокие проценты. Но выплачивала их вкладчикам за счёт других новичков.

Валентине Емельяновой 70 лет. Она вложила в кооператив все средства. Не хватало немного на квартиру. Думала подзаработать и купить сразу новую и хорошую.

«Чтобы деньги не пропали, я вложила их в кооператив, рассказывает Валентина. Как же я не поняла, что это пирамида? Теперь я бомж!».

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Организация постоянно меняла названия. Сначала называлась «Народная касса», затем «Вкусно-Сытно». Сейчас касса закрыта. Обмануты жители не только Самары, но и соседних городов — Кинеля, Тольятти, Сызрани. Создательница кооператива арестована. А вкладчики продолжают верить, что деньги им вернут.

Похожая ситуация сложилась и в Камышине (Волгоградская область). Там пострадали вкладчики местного кооператива «Честь».

У Оксаны пайщиками были родители. Они несколько раз брали в «Чести» кредиты, но всегда отдавали в срок.

«В Камышине КПК “Честь” появился в конце 90-х предлагали открыть вклады, хранить деньги и выдавали кредиты. Чтобы получить деньги, надо было стать пайщиком, то есть вложить деньги. Сумма даже по тем временам была небольшая что-то около 36 рублей, рассказывает Оксана. Нам нужен был кредит. Мы внесли пай. Взяли кредит, выплатили и забыли».

Но спустя время оказалось, что просто выплатить кредит было недостаточно. Нужно было написать и заявление на выход из кооператива. За годы родителям камышанки набежали долги за невыплаченные паи. Сумма с 90-х подросла до 5 000 рублей в год, плюс руководство стало создавать для пайщиков различные внеплановые обязательства мифические дополнительные взносы, стабилизационный фонд и т. п.

«И маме, и папе прислали письма, что теперь они должны кооперативу начиная с 2015 года по 30 с лишним тысяч рублей каждый, говорит Оксана. И таких пайщиков в Камышине больше 20 тысяч человек. То есть они должны по факту того, что состояли в КПК, но не написали заявление о выходе. Более того, КПК исключил из числа пайщиков и всех вкладчиков как недобросовестных, просто присвоив их деньги. А это чаще всего бабушки и дедушки, которые отнесли туда пенсию, “похоронные", надеясь приумножить свои скромные накопления, а теперь потеряли всё».

По словам Оксаны, среди пайщиков «Честь» в Камышине есть и те, кто получал через кооператив зарплату и даже стипендию. После того, как КПК развалился и им перестали выплачивать деньги, все эти люди обратились в суд. Но получил отказ.

«Суды люди проигрывают. Я сама написала заявление в кооператив с требованием представить все документы: квитанции с паевыми взносами, справки по движению средств, - рассказывает камышанка. Но, по-моему, платить нам всё равно придётся. Моим родителям по 73 года. В Камышине 20 тысяч обманутых вкладчиков, наши суды просто завалены исками. И я не понимаю, почему в правоохранительных органах до сих пор не усматривают факта уголовного преступления».

 
Теги: Гродно
 
 
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237 организаций с признаками финансовой пирамиды выявил ЦБ в 2019 году. Это почти в 2 раза больше, чем в 2017. Почему люди продолжают попадаться на уловки аферистов?
 
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