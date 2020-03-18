Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале снизилось на 3,3%

В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 17,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96,7% к уровню января-февраля 2019 г. То есть падение составило 3,3%.
Объём промпроизводства по видам экономической деятельности:
- «Горнодобывающая промышленность» – 97,1%,
- «Обрабатывающая промышленность» – 97,5%,
- «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 93,2%,
- «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 101,7%.