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Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале снизилось на 3,3%

18.03.2020 09:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале снизилось на 3,3%
Фото из открытых источников

В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 17,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96,7% к уровню января-февраля 2019 г. То есть падение составило 3,3%.

Объём промпроизводства по видам экономической деятельности:

  • «Горнодобывающая промышленность» – 97,1%,
  • «Обрабатывающая промышленность» – 97,5%,
  • «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 93,2%,
  •  «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 101,7%.

Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале снизилось на 3,3%
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Данные о производстве промышленной продукции за первые два месяца 2020 года представил Белстат.
 
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