«Паркетник» Changan CS55 обзавелся электрической версией

Источник материала: Tut.by

Компактный кроссовер Changan CS55 появился без малого три года назад, а в прошлом году китайцы провели масштабный рестайлинг модели. Теперь гамму «паркетника» пополнила электрическая версия с обозначением E-Rock.





Визуально электрический вариант от прочих версий CS55 отличается решеткой радиатора, закрытой накладкой, отсутствием патрубков выхлопа и мелким декором вроде акцентов синего цвета на передних крыльях. Также слегка выросла длина машины — до 4,51 м (+1,5 см по сравнению с модификацией с ДВС).





Версия CS55 E-Rock имеет электромотор мощностью 218 лошадиных сил, а заявленный запас хода составляет 605 км, но это по устаревшему циклу NEDC, так что в реальности, конечно, будет намного меньше. В салоне — два 10,25-дюймовых экрана перед водителем (один для приборов, а второй отвечает за медиасистему), а главным отличием от обычного варианта являются синие декоративные вставки на передней и дверных панелях.





Больше подробностей о CS55 E-Rock в Changan обнародуют ближе к моменту рыночного дебюта, который в Китае запланирован на лето этого года.