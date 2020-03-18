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«Паркетник» Changan CS55 обзавелся электрической версией
Источник материала: Tut.by
Компактный кроссовер Changan CS55 появился без малого три года назад, а в прошлом году китайцы провели масштабный
Визуально электрический вариант от прочих версий CS55 отличается решеткой радиатора, закрытой накладкой, отсутствием патрубков выхлопа и мелким декором вроде акцентов синего цвета на передних крыльях. Также слегка выросла длина машины — до 4,51 м (+1,5 см по сравнению с модификацией с ДВС).
Версия CS55 E-Rock имеет электромотор мощностью 218 лошадиных сил, а заявленный запас хода составляет 605 км, но это по устаревшему циклу NEDC, так что в реальности, конечно, будет намного меньше. В салоне — два 10,25-дюймовых экрана перед водителем (один для приборов, а второй отвечает за медиасистему), а главным отличием от обычного варианта являются синие декоративные вставки на передней и дверных панелях.
Больше подробностей о CS55 E-Rock в Changan обнародуют ближе к моменту рыночного дебюта, который в Китае запланирован на лето этого года.
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Компактный кроссовер Changan CS55 появился без малого три года назад, а в прошлом году китайцы провели масштабный рестайлинг модели. А теперь гамму «паркетника»...
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