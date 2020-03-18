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В Гродно в микрорайоне Ольшанка начали строить новую поликлинику

18.03.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Ольшанке началось строительство новой поликлиники. Подрядчиком выступает «Гроднопромстрой», которое построило аналогичную поликлинику в микрорайоне Вишневец. Для второго такого крупного в областном центре объекта здравоохранения выбрана площадка на пустыре по улице Огинского напротив торгового центра «Парус». Рядом находятся самая крупная в городе школа, а также взрослая и детская амбулатории, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Поликлиника в Ольшанке станет многопрофильным медицинским объектом, в котором разместятся поликлиническое отделение для взрослых на 400 посещений в смену с дневным стационаром, детское отделение на 150 мест и женская консультация на 100 посещений.

Строители уже подготовили площадку под котлован. Вскоре здесь вырастет строительный городок и начнутся активные работы.


Фото: grodnonews.by

Поликлиника очень нужна микрорайону Ольшанка, ведь здесь проживает более 30 тысяч человек. И жителей будет становится вся больше. Детской и взрослой амбулаторий уже не хватает.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Для нее выбрана площадка на пустыре по улице Огинского напротив торгового центра «Парус».
 
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