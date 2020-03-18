|
Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Форум о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City пройдет в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники смогут озвучить свои предложения, включиться в дискуссии и показать готовые разработки. Основные темы форума – городская мобильность, общественная безопасность, ЖКХ и «умные здания», платежная инфраструктура и работа с данными. Большое внимание уделят транспортной сфере и регулированию дорожного движения.
Например, сейчас в рамках национальной Smart-платформы, которая реализуется в соответствии с указом Президента, дорожная инспекция готовит мобильное приложение для водителей.
Дмитрий Навой, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Беларуси:
Олег Седельник, генеральный директор предприятия по использованию облачных технологий:
Проведение международного форума запланировано на май-июнь. Концепции создания «умного города» рассмотрят на примерах из регионов. Пилотные проекты уже работают в Орше, Полоцке, Новогрудке, Бресте и Кричеве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Форум о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City пройдет в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)