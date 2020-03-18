ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси

18.03.2020 10:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Форум о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City пройдет в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники смогут озвучить свои предложения, включиться в дискуссии и показать готовые разработки. Основные темы форума – городская мобильность, общественная безопасность, ЖКХ и «умные здания», платежная инфраструктура и работа с данными. Большое внимание уделят транспортной сфере и регулированию дорожного движения.

Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси

Например, сейчас в рамках национальной Smart-платформы, которая реализуется в соответствии с указом Президента, дорожная инспекция готовит мобильное приложение для водителей.

Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси

Дмитрий Навой, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Беларуси:
Принципиальное новое здесь в том, что мы хотели бы интегрироваться с геоинформационными сервисами, получать картографическую информацию и информировать участников дорожного движения о заторах, инцидентах и других происшествиях, которые происходят на на улично-дорожной сети.

Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси

Олег Седельник, генеральный директор предприятия по использованию облачных технологий:
Национальная Smart-платформа планируется к внедрению в текущем году. Как технологическая часть она будет собирать необходимую информацию, обрабатывать ее, хранить, оказывать сервисы важные и услуги, которые позволят как повышать эффективность производства, эффективность оказания услуг гражданам со стороны того же здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. И будут позволять искать с точки зрения аналитики наилучшие способы, в том числе экономия бюджетных средств.

Проведение международного форума запланировано на май-июнь. Концепции создания «умного города» рассмотрят на примерах из регионов. Пилотные проекты уже работают в Орше, Полоцке, Новогрудке, Бресте и Кричеве.

Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси

Люди в материале: Дмитрий Навой, Олег Седельник

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Форум о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City пройдет в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Паркетник» Changan CS55 обзавелся электрической версией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика