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На Ганцевщине стартовала акция «Последнее предупреждение»

18.03.2020 10:28 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На Ганцевщине стартовала акция «Последнее предупреждение»

В период с 18 по 29 марта 2020 года на территории Брестской области проводится профилактическая акция «Последнее предупреждение».

Одним из важнейших рычагов воздействия на правонарушителей стал вступивший в силу 16 апреля 2014 года Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений».
В соответствии со статьей 23 Закона, мерами индивидуальной профилактики правонарушений, в том числе, являются профилактический учет и защитное предписание.
Профилактический учет — наблюдение за поведением гражданина, в отношении которого принято решение об осуществлении профилактического учета, в целях предупреждения с его стороны подготовки или совершения правонарушений и оказания на него профилактического воздействия.
Защитное предписание — установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий.
Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, запрещается:
предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье;
посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание;
общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.
Защитным предписанием гражданину, совершившему насилие в семье, может быть установлена обязанность временно покинуть общее с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение (на срок от 3 до 30 суток).
Граждане, в отношении которых осуществляется индивидуальная профилактика правонарушений (осуществляется профилактический учет; вынесено защитное предписание), обязаны (часть 2 статьи 32 Закона):
своевременно прибыть по вызову должностных лиц уполномоченных субъектов профилактики правонарушений (должностных лиц ОВД, советов общественных пунктов охраны правопорядка);
участвовать в профилактических мероприятиях, проводимых должностными лицами уполномоченных субъектов профилактики правонарушений;
не нарушать запреты, выполнять обязанность, содержащиеся в защитных предписаниях;
выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом и другими законодательными актами.

На практике при осуществлении должностными лицами ОВД деятельности в рамках общей и индивидуальной профилактики правонарушений имеют место факты невыполнения гражданами, в отношении которых осуществляется профилактический учет, а также в отношении которых применено защитное предписание, обязанностей, предусмотренных Законом.
За нарушение установленных защитным предписанием запретов, ограничений и обязанностей предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:
Часть 2 статьи 9.1. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления, либо нарушение защитного предписания-влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин или административный арест.

В 2019 году в отношении 19 лиц, систематически совершающих правонарушения по отношению к членам семьи, вынесены защитные предписания (2018 — 53), в 13 случаях граждане привлечены к административной ответственности за невыполнение требований защитного предписания (2018 — 18), 59 лиц привлечено к административной ответственности за неявку для участия в профилактических мероприятиях (2018 — 19).
Следует отметить, что согласно решению Ганцевичского райисполкома от 07.07.2014 №460 «О безвозмездной передаче в коммунальную собственность Ганцевичского района жилого помещения частного жилищного фонда и его бронировании» местом временного пребывания граждан, в отношении которых вынесено защитное предписание, забронирована квартира №4 в доме №26 по ул.Красноармейской в г. Ганцевичи, закрепленная на праве хозяйственного ведения за КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ». Жилое помещение предоставляется гражданам, в отношении которых вынесено защитное предписание, на возмездной основе.
Для этого им следует обращаться с письменным заявлением в КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ».
Милиция напоминает, что безнаказанность-наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие. В 95% случаев, если насилие уже имело место, оно повторится. Поэтому если в Вашей семье имеет место насилие в любых его проявлениях, обращайтесь за помощью в ОВД.
В целях оказания помощи лицам, находящимся в кризисном состоянии (ставших жертвами торговли людьми, пострадавшими от насилия, террористических актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» функционирует «кризисная» комната.
Режим работы «кризисной» комнаты — круглосуточный. Любой гражданин может обратиться самостоятельно или по направлению управления по труду, занятости и социальной защите Ганцевичского райисполкома, отделов образования, внутренних дел райисполкома, УЗ «Ганцевичская ЦРБ».
Справки по тел.: 6 40 45, 6 40 40, адрес: г.Ганцевичи, ул.Матросова, д.64Б. Время работы: понедельник-пятница с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В нерабочее время, выходные и праздничные дни следует обращаться по тел.: 8 029 9681820 или в оперативно-дежурную часть отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома по тел.: 102.

На Ганцевщине стартовала акция «Последнее предупреждение»

Отделение охраны правопорядка и профилактики Ганцевичского РОВД.


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В период с 18 по 29 марта 2020 года на территории Брестской области проводится профилактическая акция «Последнее предупреждение». Одним из
 
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