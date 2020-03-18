Источник материала: Кричевская жизнь

Комитета госконтроля Могилевской области подведены итоги работы за 2019 год и определены задачи на 2020 год.

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены итоги работы за 2019 год и определены задачи на ближайшую перспективу. В работе коллегии принял участие первый заместитель председателя Комитета госконтроля Респуб­лики Беларусь Василий Герасимов.

Основные усилия Комитета в 2019 году были сконцентрированы на организации профилактики правонарушений, контроля за эффективным использованием бюджетных средств и госимущества, выявлении резервов повышения эффективности деятельности отраслей экономики облас­ти, выработке предложений по совершенствованию законодательства.

В прошлом году государственными контролерами проведено

43 проверки и 103 мониторинга. По их результатам взыскано в бюджет 4,7 млн. рублей, обеспечено возмещение средств государст­венным организациям – 15,6 млн. рублей, экономия государст­венных средств – 25 млн. рублей.

По материалам Комитета области возбуждено 74 уголовных дела, из них 31 – по результатам совместной работы с УДФР КГК Республики Беларусь по Могилевской области. По результатам контрольно-аналитических мероприятий от занимаемых должностей освобождены 15 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 624.

Одним из основных направлений деятельности Комитета являлся упреждающий контроль за выполнением поручений Главы государст­ва, государственных, региональных и отраслевых программ. В этих целях коллегией Комитета рассмотрено 50 тематических вопросов, выработаны конкретные предложения госорганам и субъектам хозяйствования. В местные органы власти и управления направлено 389 информаций с предложениями и для принятия мер. Проведено 24 аудита эффективности, в том числе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, инновационного развития Могилевской области, развития малого предпринимательства, сельского хозяйст­ва, эффективности использования государственного имущества.

Важное место отводилось работе с обращениями граждан. Продолжалась практика проведения совместных личных приемов и «прямых линий» председателем Комитета с прокурором области.

По результатам контроля и рассмотрения обращений Комитетом к административной ответственности привлечены 32 должностных лица, к дисциплинарной — 21, из них 1 освобожден от занимаемой должнос­ти, правоохранительными органами возбуждено 2 уголовных дела.

Коллегией отмечено, что в текущем году Комитет продолжит конт­роль за исполнением местных бюджетов, использованием госсобственности, реализацией важнейших инвестиционных и инновацион­ных проектов, ходом проведения модернизации вало­образующих предприятий, соблюдением земельного, лесного и природоохранного законодательств, законодательства в сфере госзакупок. Продолжится мониторинг ситуации в сельском хозяйст­ве, строительном комплексе и ЖКХ, на рынке труда.

После заседания коллегии в ходе рабочей поездки в Могилевскую область Василий Герасимов посетил одно из градообразующих предприятий областного центра — ОАО «Могилевлифтмаш», где ознакомился с деятельностью общества и его перспективами развития.

Олег Садовский,

председатель Комитета государственного контроля

Могилевской области.