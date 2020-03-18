Источник материала: Виртуальный Брест

14 марта в г. Бресте состоялась церемония торжественного посвящения учащихся классов профессиональной направленности МЧС . Мероприятие прошло на базе легкоатлетического манежа областного центра. Слова торжественной клятвы в этот день произнесли 76 ребят, учащихся средних школ №№ 16, 19 и 26.





В целях формирования у учащихся учреждений общего среднего образования качеств личности таких как: самосознание, ответственность, патриотизм, исполнительность, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный выбор с 1 сентября 2018 года на базе именно этих учреждений образования открылись классы профессиональной направленности МЧС , ряды которых ежегодно пополняются новыми учениками. Так на сегодняшний день 165 ребят проходят обучение в классах МЧС по индивидуальной программе. А занятие по основам безопасности жизнедеятельности проводят сотрудники Брестского городского отдела по ЧС.





Слова напутствия школьникам произнесли полковник в отставке Геннадий Быстрых, начальник Брестского ГОЧС Виталий Кулинич, начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Носков, Отец Дмитрий – настоятель храма Всех скорбящих, представитель белорусского добровольного пожарного общества и представители родительских комитетов.





В завершении мероприятия для участников торжества спасатели организовали большую показательную программу.







В стенах манежа работники Брестского ГОЧС продемонстрировали элементы пожарного кроссфита – конкурса «Сильнейший пожарный-спасатель Республики Беларусь».



