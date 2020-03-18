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Состоялась церемония торжественного посвящения учащихся классов профессиональной направленности МЧС
18.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
14 марта в г. Бресте состоялась церемония торжественного посвящения учащихся классов профессиональной направленности
В целях формирования у учащихся учреждений общего среднего образования качеств личности таких как: самосознание, ответственность, патриотизм, исполнительность, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный выбор с 1 сентября 2018 года на базе именно этих учреждений образования открылись классы профессиональной направленности
Слова напутствия школьникам произнесли полковник в отставке Геннадий Быстрых, начальник Брестского ГОЧС Виталий Кулинич, начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Носков, Отец Дмитрий – настоятель храма Всех скорбящих, представитель белорусского добровольного пожарного общества и представители родительских комитетов.
В завершении мероприятия для участников торжества спасатели организовали большую показательную программу.
В стенах манежа работники Брестского ГОЧС продемонстрировали элементы пожарного кроссфита – конкурса «Сильнейший пожарный-спасатель Республики Беларусь».
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