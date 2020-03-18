Билеты аннулировали. Беларусы не могут вернуться домой через аэропорты Москвы

Сегодня в 7.00 группа белорусских туристов должна была вылететь из индийского аэропорта Даболим в аэропорт Внуково в Москве. Перед вылетом белорусам аннулировали билеты, самолет улетел без них. Причина — с 18 марта Россия закрыла границу с нашей страной.





TUT.BY Галей, который 14 дней отдыхал на Гоа, а сегодня должен был вылететь домой. — В 3 часа ночи мы приехали в аэропорт Даболим и на стойке регистрации узнали: наши билеты аннулированы. Нам сказали: «Ваших имен и фамилий среди пассажиров нет». Самолет авиакомпании «Россия» улетел без нас, — рассказывает, который 14 дней отдыхал на Гоа, а сегодня должен был вылететь домой.





Мы общаемся с молодым человеком в полдень по индийскому времени, в этот момент он и еще 22 белоруса находятся возле аэропорта.





— Нас выгнала на улицу вооруженная охрана, это военный аэропорт, — уточняет Галей. Среди застрявших в штате Гоа белорусов — двухлетний ребенок и пожилая женщина. Туристы, которые до момента ЧП были между собой не знакомы, стараются держаться вместе.





— Я покупал билеты на отдых через представительство в Беларуси российского туроператора «Библио глобус». В стоимость путевки был включен перелет из Москвы на Гоа, проживание, трансфер и обратный рейс из Гоа до Москвы, — говорит Галей. — Еще в аэропорту представители турфирмы стали спрашивать, есть ли у нас обратный билет из Москвы в Беларусь.





У кого-то он был на руках, у кого-то нет, но не пустили на борт всех. Все потому, что с сегодняшнего дня Россия закрыла границу с нашей страной. Но мы же подходим под положение правительства, где сказано «за исключением транзитных лиц». Мы ничего не понимаем. Что нам делать? Туристическая компания ответила: возмещать ничего не будет, якобы свои услуги она оказала — мы же отдохнули на Гоа.





Связались с консулом, как нам пояснили, нет бюджета для покупки билетов нам, все за свой счет. Отпуск закончился, денег на проживание нет, питания и воды нам не предлагают. Всем нужно на работу и к родным, люди на взводе и на грани срыва.





С подругой Светланой, которая застряла в Индии, у Виктории связь прервалась вчера.





— Мы обсуждали, как будем забирать ее из Москвы, раз границу закрыли. Она должна была прилететь во Внуково после трехнедельного отпуска. Теперь связи со Светкой нет, она, видимо, выбросила местную сим-карту, думала, что улетит домой, — добавляет Виктория.





— Завтра и послезавтра последние рейсы с Гоа в Москву, среди пассажиров есть белорусы. Видимо, они, как и мы, не смогут вылететь, — говорит Галей.





это не единичный случай. Белоруска Анастасия Завалей вместе с подругой Галиной Кудиной отдыхала две недели в Таиланде. Они также должны были вернуться через Москву сегодня, 18 марта, сообщает Наша нива . Заметим, чтоБелорускавместе с подругойотдыхала две недели в Таиланде. Они также должны были вернуться через Москву сегодня, 18 марта, сообщает





Девушки застряли в аэропорту Бангкока, и не знают, как быть дальше. И по всей видимости, таких беларусов по миру десятки, если не сотни.



транзитом россияне будут пропускать белорусов через Москву только в аэропортах Шереметьево и Домодедово — оттуда можно сразу улететь в По последним данным,— оттуда можно сразу улететь в Минск . Из Внуково в Минск вылететь нельзя — оттуда в Беларусь летала авиакомпания Utair, но перевозчик приостановил полеты до 30 апреля.





— Информация по транзитному вылету через Москву уточняется. Будет сообщено дополнительно, — прокомментировала пресс-служба Министерства спорта и туризма.