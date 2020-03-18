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В Бресте мужчина угнал Volkswagen, водителя останавливали со стрельбой

18.03.2020 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Задержан мужчина, который подозревается в похищении машины в Брестской области. 

Как сообщает МВД Беларуси, 17 марта в милицию обратился брестчанин. Заявитель пояснил, что кто-то похитил его Volkswagen Transporter со двора дома. К месту происшествия была направлена СОГ. 

Вскоре стало известно, что похищенная иномарка была замечена в Минске. Позже было установлено, что машина движется в Логойском районе по трассе М3 в направлении Витебской области. Началось преследование. 

Водитель проигнорировал требование об остановке, поэтому после нескольких предупредительных выстрелов в воздух сотрудники милиции выстрелили в автомобиль. 

Volkswagen остановился, а водитель попытался скрыться в лесу, но был задержан оперативниками и водворён в ИВС. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является 50-летний житель Витебской области. Мужчина ранее был судим. 

Несколько месяцев назад в Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ.

Мужчина получил крупный штраф – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Задержан мужчина, который подозревается в похищении машины в Брестской области.  Как сообщает МВД Беларуси, 17 марта в милицию обратился...
 
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