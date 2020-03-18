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В Бресте мужчина угнал Volkswagen, водителя останавливали со стрельбой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Задержан мужчина, который подозревается в похищении машины в Брестской области.
Как
Вскоре стало известно, что похищенная иномарка была замечена в Минске. Позже было установлено, что машина движется в Логойском районе по трассе М3 в направлении Витебской области. Началось преследование.
Водитель проигнорировал требование об остановке, поэтому после нескольких предупредительных выстрелов в воздух сотрудники милиции выстрелили в автомобиль.
Volkswagen остановился, а водитель попытался скрыться в лесу, но был задержан оперативниками и водворён в ИВС.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является 50-летний житель Витебской области. Мужчина ранее был судим.
Несколько месяцев назад в Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ.
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Новости Беларуси. Задержан мужчина, который подозревается в похищении машины в Брестской области. Как сообщает МВД Беларуси, 17 марта в милицию обратился...
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