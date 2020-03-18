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Первенство по шахматам «Шахматный мир» состоялся в Ленинском районе г. Бреста

18.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы, 13 марта 2020 г. на базе УСУ «СДЮШОР № 7 г. Бреста» прошло районное первенство по шахматам среди учащихся 1-2 классов.

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В интеллектуальной игре приняли участие 11 команд – это около 50 учащихся Ленинского района.

Первенство по шахматам «Шахматный мир» состоялся в Ленинском районе г. Бреста

Итоги первенства в командном зачете:

1-е место заняла ГУО «Средняя школа №20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева».

Состав команды: ученики 2 «А» кл.: Василий Маринчук, Кирилл Сухаревич; ученики 2 «В» кл.: Дарья Драцевич, Софья Раевская.

2-е место у команды ГУО «Гимназия № 1 г. Бреста»;

3-е место - ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста».

«Шахматный мир» интересен и привлекателен для учащихся начальной школы. Логика, выдержка, ответственность за свои действия, умение работать в команде – вот основные качества, присущие шахматистам.

Команда победитель будет представлять Ленинский район г. Бреста на областных соревнованиях. Поздравляем ребят с заслуженной победой, желаем вдохновиться достигнутым результатом и уверенно двигаться на встречу к покорению новых шахматных вершин!

 
Теги: Брест
 
 
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  В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы, 13 марта 2020 г. на базе УСУ «СДЮШОР № 7 г. Бреста» прошло районное первенство по шахматам среди учащихся 1-2 классов. ...
 
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