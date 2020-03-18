Источник материала: Виртуальный Брест

Необычная ситуация. ДТП произошло в Бресте на проспекте Машерова 16 марта 2020 года. Вероятнее всего, пешеход или не видит, или болен.





Водитель легковушки сразу понял - что-то не так. А вот маршрутчик не успел сообразить.

видео - wikilink.by

Итог - незначительное ДТП.