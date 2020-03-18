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Пешеход (или незрячий, или болен) пошёл на "красный". Маршрутка не успела затормозить
18.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Необычная ситуация. ДТП произошло в Бресте на проспекте Машерова 16 марта 2020 года. Вероятнее всего, пешеход или не видит, или болен.
Водитель легковушки сразу понял - что-то не так. А вот маршрутчик не успел сообразить.
видео -
Итог - незначительное ДТП.
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