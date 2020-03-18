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Пешеход (или незрячий, или болен) пошёл на "красный". Маршрутка не успела затормозить

18.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Необычная ситуация. ДТП произошло в Бресте на проспекте Машерова 16 марта 2020 года. Вероятнее всего, пешеход или не видит, или болен.

Пешеход (или незрячий, или болен) пошёл на "красный". Маршрутка не успела затормозить

Водитель легковушки сразу понял - что-то не так. А вот маршрутчик не успел сообразить.

видео - wikilink.by

Итог - незначительное ДТП.

 
Теги: Брест
 
 
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  Необычная ситуация. ДТП произошло в Бресте на проспекте Машерова 16 марта 2020 года. Вероятнее всего, пешеход или не видит, или болен. Водитель легковушки сразу...
 
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