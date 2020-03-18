Что было в 31-й дорожной карте. РБК узнал о планах углубленной интеграции Беларуси и России

Источник материала: Виртуальный Брест

На переговорах об интеграции России и Беларуси Москва предлагала создать 12 наднациональных органов. В их числе — единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы, а также единые регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии. РБК, ссылаясь на свои источники, рассказывает о содержании 31-й дорожной карты.





По данным издания, речь не идет о том, чтобы сразу сформировать эти органы, — предлагается разработать дорожные карты по их созданию. К какому сроку — непонятно. Также идет речь о разработке дорожных карт, касающихся совместной оборонной стратегии, создания общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

Но летом-осенью 2019 года Путин и Лукашенко договорились сосредоточиться на обсуждении 30 карт, а уже после, возможно, вернуться к 31-й. Сейчас переговоры поставлены на паузу по инициативе Минска, добавил собеседник издания.

Александр Лукашенко неоднократно отрицал, что на переговорах об углубленной интеграции стороны обсуждают создание наднациональных органов. В российском правительстве пытаются увязать решение экономических проблем интеграции с политическими и созданием наднациональных органов, однако была договоренность переговоры об этом не вести, заявил белорусский президент в интервью «Эху Москвы» 24 декабря прошлого года. За день до этого впервые стало известно о существовании 31-й дорожной карты. О ней рассказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. По его словам, после выполнения 30 других карт «можно будет посмотреть и на 31-ю».

В начале марта министр иностранных дел РБ Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать над интеграционным проектом, пока не разрешены нефтяные разногласия.