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Что было в 31-й дорожной карте. РБК узнал о планах углубленной интеграции Беларуси и России
18.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На переговорах об интеграции России и Беларуси Москва предлагала создать 12 наднациональных органов. В их числе — единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы, а также единые регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии. РБК, ссылаясь на свои источники,
По данным издания, речь не идет о том, чтобы сразу сформировать эти органы, — предлагается разработать дорожные карты по их созданию. К какому сроку — непонятно. Также идет речь о разработке дорожных карт, касающихся совместной оборонной стратегии, создания общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.
Но летом-осенью 2019 года Путин и Лукашенко договорились сосредоточиться на обсуждении 30 карт, а уже после, возможно, вернуться к 31-й. Сейчас переговоры поставлены на паузу по инициативе Минска, добавил собеседник издания.
Александр Лукашенко неоднократно отрицал, что на переговорах об углубленной интеграции стороны обсуждают создание наднациональных органов. В российском
В начале марта министр иностранных дел РБ Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать над интеграционным проектом, пока не разрешены нефтяные разногласия.
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На переговорах об интеграции России и Беларуси Москва предлагала создать 12 наднациональных органов. В их числе — единый эмиссионный центр, подразумевающий...
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