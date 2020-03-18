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В Гродно молодой человек оформлял банковские кредиты на других, а потом проигрывал все деньги в казино

18.03.2020 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно 28-летнего парня будут судить за мошенничество, хищение и подделку документов. Он похитил 420 тысяч рублей и проиграл их в казино. Прокуратура Гродненской области направила уголовное дело в суд, сообщает ведомство.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обвиняемый подыскивал в Гродно и Гродненском районе держателей банковских платежных карт или тех, кто мог оформить такие карты на свое имя. После чего предлагал за вознаграждение помочь ему перевести на эти карт-счета деньги его фирмы для их обналичивания.

Как оказалось, молодой человек таким образом вводил в заблуждение доверчивых граждан. Используя чужие мобильные телефоны, он через специальное приложение оформлял заявки в одном из коммерческих банков города на выдачу онлайн-кредитов.

После принятия решения банком и зачисления денег на карт-счета клиентов им приходили SMS-сообщения о поступлении заявленной суммы. В них однако ничего не говорилось об оформлении онлайн-кредита. Люди думали, что перевод денег сделал именно обвиняемый.

Потерпевшие снимали наличные и передавали их мужчине, за что получали обещанное вознаграждение.

Когда же обманутые узнавали о заключенных с ними кредитных договорах, молодой человек рассказывал о сложном финансовом положении своей фирмы и обещал расплачиваться за кредиты самостоятельно. А на самом деле у гродненца не было никакой фирмы, а все деньги он проигрывал в казино.

С августа 2018 года по май 2019 года он оформил 113 заявок на кредиты на общую сумму 538 тысяч рублей. Банк выдал 91 кредит на сумму около 420 тысяч рублей.

Кроме этого, в 2017 году для получения кредитов в банках Минска и Гродно парень использовал фальшивые справки о доходах.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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28-летнего парня будут судить за мошенничество, хищение и подделку документов.
 
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