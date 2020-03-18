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Всего добилась сама. Как Жанна Бадоева стала успешной телеведущей без связей, денег и после 35 лет

18.03.2020 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жанна Бадоева в каком-то смысле уникальная телеведущая. Она пришла в профессию отнюдь не юной девочкой-практиканткой и уж тем более не в качестве протеже богатого дяди. Кто-то говорил: для начала карьеры слишком поздно. Но она не унывала и верила в свои силы. А потом придумала проект, принесший ей огромную популярность у зрителей. Жанна Бадоева — история одной сильной и красивой женщины.


Жанна Долгопольская родилась 18 марта 1976 года в старинном литовском городе Мажейкяй. Родители девочки работали инженерами и хотели, чтобы и дочка пошла по их стопам. Жанна же, напротив, с гораздо большим удовольствием занималась музыкой, хореографией и художественной самодеятельностью. Но наперекор семье идти не стала и поступила в строительный университет.


Учебу она оканчивала уже в Киеве, куда к тому времени перебралась семья. Но к разочарованию родителей, не пошла работать по специальности, а решила все-таки осуществить давнюю мечту — стать артисткой.


На актерский факультет театрального института имени Карпенко-Карого Жанну не приняли — слишком «возрастная для актрисы». Девушка не собиралась на этот раз покоряться судьбе и перебросила документы на отделение режиссуры. И вот туда ее с радостью взяли.

Преградой для стремления обрести себя в творческой профессии не стали и семейные неурядицы. Жанна вышла замуж за бизнесмена Игоря Кураченко, и вскоре у пары родился сын — Борис. Глава семьи настаивал на том, чтобы супруга забросила все дела и всецело посвятила себя домашнему хозяйству. Супруга наотрез отказалась. Тогда он ушел из семьи, оставив жену с младенцем на руках без всяких средств к существованию. И забыл о сыне на долгие годы. Но Жанна справилась со всеми проблемами и даже нашла в себе силы, спустя годы, наладить отношения с бывшим мужем ради ребенка.

«Мой первый муж, Игорь, женился на двадцатилетней девочке, которая только открывала для себя мир. И он был в нем царем и богом. Но потом у меня родился ребенок, я поступила в институт, расширился мой круг общения. Мне хотелось самореализации, а он не захотел это принять, смириться. И, как мне кажется, не сделал мудрого шага для того, чтобы разрешить ситуацию. Наверное, и я тоже вела себя не слишком мудро. Но, думаю, разрыв все равно произошел бы рано или поздно. Сейчас я понимаю, что мы с Игорем абсолютно разные люди. Пересеклись в какой-то момент, выполнили миссию, которую должны были выполнить по отношению друг к другу, и расстались».


Поворотным в карьере Жанны стал 2011 год. До этого времени она преподавала актерское мастерство в школе кино и телевидения при институте культуры. А также была режиссером-постановщиком нескольких тв-шоу на украинском телевидении и даже стала первой женщиной-резидентом в шоу «Comedy Club U. A». Но новый проект полностью изменил ее судьбу. Жанна знакомится с супругами Евгением и Еленой Синельниковыми и Нателлой Крапивиной. Вместе они придумывают программу «Орел и решка», по сюжету которой паре путешествующих телеведущих предстояло посетить выбранную страну. Только у одного из них был бюджет на проживание в $ 100, у второго — безлимитная карта. Судьбу распределения денежных средств решала брошенная монетка: орел или решка.

«Когда мы с командой запускали шоу „Орел и решка“, мы хотели, чтобы наш продукт и задумка были интересны и понятны каждому зрителю. В кадре должна быть ведущая, с которой зритель бы смело ассоциировал себя. Я была естественна в этом шоу, мы не придумывали мне образ. Жанна Бадоева из „Орла и решки“ — типичная путешественница — то с рюкзаком и ста долларами в кармане, то обладательница золотой карты. Я не играла, а была самой собой — думаю, эта живость, искренность, не прописанные шутки нашли отклик у зрителя».


Напарником Жанны в шоу стал ее новый муж — Алан Бадоев (сегодня известный режиссер, клипмейкер и продюсер — Прим.ред.).

«Учились в одной группе, работали вместе, компания у нас была одна. А потом эта дружба удивительным образом переросла в отношения, страсть, любовь, мы поженились. Мы были по-настоящему одним целым, доверяли друг другу и верили в самое прекрасное будущее. Не знаю, как это лучше объяснить, но когда между мужчиной и женщиной есть родство душ, ты мало о чем-либо другом задумываешься. Тебе интересно с человеком, он делится с тобой своим идеями. И если эта картинка совпадает с твоей, то это и есть родство душ. У нас такое было. Во всяком случае, моя картинка ему подходила, а его мне. Думаю, со стороны мы всегда казались немного сумасшедшими», — расскажет позже об их отношениях Алан Бадоев.

В браке у Жанны и Алана родилась обожаемая дочь — Лолита. Как к своему собственному, Алан всегда относился и к ребенку Жанны от первого брака. Все годы — без малого десять лет, пока пара была вместе, они считались образцовой семьей в украинском шоу-бизнесе.


Жанна отработала несколько сезонов проекта «Орел и решка» и ушла в сольное плавание, периодически возвращаясь в проект для съемок звездных спецвыпусков. А еще она ушла от Алана. Это был быстрый развод: без скандалов, грязи и битья посуды. Она оставила себе его фамилию, а он оставил ей и детям все имущество — не унижая ни себя, ни ее дележкой вещей. У каждого в этой паре теперь своя личная жизнь, но они постоянно рядом: ежегодно ездят вчетвером (с детьми) в большой совместный отпуск, часто встречаются и проводят время вместе.

«Все прошло. Но главное, что мы поняли с Жанной: мы по-прежнему друг для друга важны, мы преданы друг другу, мы настоящие друзья. У нас, конечно, будут появляться любимые. Но не думаю, что и в моей, и в ее жизни появятся люди, которые будут знать о нас хоть часть того, что знаем мы друг о друге. Я не знаю, смогу ли я найти в ком-то еще такую магию безумной внутренней красоты, переходящей в неописуемую женственность. Но и такого придурка, как я, она тоже вряд ли найдет», — шутит Алан.


Но она нашла. Не «придурка», а настоящего мужчину. В 2014 году Жанна Бадоева вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал итальянский бизнесмен (урожденный львовянин) Василий Мельничин.

«Я не знаю, почему все хотят на мне жениться, какой-то злой рок. Все три мои свадьбы были разные, но одно неизменно: везде я была в красивом белом платье. Надеюсь, что третий раз — последний. Химия, любовь с первого взгляда — не знаю. Василий — тот человек, рядом с которым я ощущаю вкус жизни. Мне с ним хорошо, спокойно, комфортно и интересно. С ним я могу быть сама собой. Это именно те отношения, которых я всегда хотела».


Новый муж хоть и не проводит с Жанной дни и ночи на съемочной площадке, но и не запрещает ей заниматься творчеством. Из «Орла и Решки» Жанна ушла в увлекательное кулинарное шоу — «МастерШеф», после съемок в котором слывет настоящим знатоком высокой кухни.

В марте 2015 года на телеканале «Пятница!» презентовали программу «Битва салонов», а в сентябре того же года шоу «#ЖаннаПожени». Ведущая — Жанна Бадоева. Проекты пользовались огромной популярностью, особенно «#ЖаннаПожени», где теледива помогала влюбленным устроить свадьбу их мечты в разных уголках земного шара. Попутешествовать Жанне пришлось и в программе «Опасные гастроли» (2016). Вместе с соведущим Владимиром Петровым (Вова Мясо), Жанна исследовала опасный мир маргинальной Европы.

Приключения в сомнительных локациях Жанна с лихвой компенсировала дизайнерскими успехами в мире люкса и высокой моды. В этом же году она выпустила собственную дебютную коллекцию обуви «Zhanna Badoeva» в соавторстве с известным итальянским дизайнером Эрнесто Эспозито.

«Мой муж занимается обувным бизнесом в люксовом сегменте. Вместе со своим партнером он мне и предложил создать свой бренд. К тому же красивая, стильная обувь — моя женская слабость. Так все удачно и сложилось. Но делать обувь непросто. Первая коллекция, которую мы выпустили, разошлась по всему миру — до сих пор получаю восторженные отзывы от покупательниц. Сейчас активно работаем над созданием второй».


«#ЖаннаПожени» в 2017-ом году внезапно выросла в еще один проект-скорую помощь — «ЖаннаПомоги». Под прицелом телекамер Бадоева помогала закомплексованным девушкам побороть внутренние страхи и барьеры, перестать стесняться и устроить личную жизнь.

Последний год Жанна — автор и ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале. На этот раз она проводит для телезрителей экскурсии по обыденным, а не туристическим местам в самых разных странах мира. И каждый раз с удовольствием возвращается в Италию, где постоянно живет последние несколько лет:

«Я посетила более 130 стран мира, и сейчас больше всего мне нравится та страна, в которой я живу — это Италия. В возрасте 20 лет я переехала из Литвы в Киев, пять лет назад — из Киева в Италию. Моя жизнь — это одно сплошное путешествие, и я стараюсь проводить каждый день с удовольствием. Жизнь так коротка! Если долго унывать, не останется времени для радости. Надо проанализировать ошибки, сделать выводы и двигаться дальше».

 
 
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Она не унывала и верила в свои силы. А потом придумала проект, принесший ей огромную популярность у зрителей. Жанна Бадоева - история одной сильной и красивой...
 
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